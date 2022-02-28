Yenilikçi öğretmen Dilara Lale Turanlı, öğrencilerine çevre bilincini aşıladı! Öğrenciler lavanta fidanlarını toprakla buluşturdu!

Öğrencilerine doğa ve çevre bilinci aşılamayı hedefleyen yenilikçi Coğrafya Öğretmeni Dilara Lale Turanlı, öğrencileriyle etkinlikler yapmayı sürdürüyor. Geçmiş dönemde Batman'da görev yaptığı dönemde de 700 kök lavanta fidanının, okul bahçesinde toprakla buluşmasına önderlik yapan Dilara Lale Turanlı bu kez de Küçükkuyu Fernur Sözen Anadolu Lisesi'nde öğrencileriyle ağaç dikim etkinliği gerçekleştirdi. Bu doğrultuda 9-A ve 9-B sınıfı öğrencileri, okul bahçesindeki her alana 50 kök lavanta fidanı ekti.

"ÖĞRENCİLER ÇİÇEKLERİNİ GÖREBİLECEKLER"

Öğrencileriyle yaptığı etkinlik hakkında konuşan Dilara Lale Turanlı, 9. Sınıf öğrencilerini bu etkinlikte seçmesinin nedenine ilişkin olarak, şunları söyledi:

"Öncelikle bu lavantaların büyüdüğünü rahatlıkla görebilecekler çünkü aldığım fidanlar Lavandulaintermediatürü. Yani 1 metreye kadar boylanabilmekte, yağı tıbbi ve aromatik bitkiler içerisinde esans yapımında kullanılabilen, yaprakları bile lavantanın o insanı rahatlatan hoş kokusuna sahip, gövdesi daha iki yılda odunsu hale gelebilen ve daha dayanıklı olabilen, uzun saplarında mavi-mor renkte çiçek açan, tam güneş alan alanlarda gelişen, pek çok toprak türüne uyabilen özelliklerdeki lavantalar. 9. sınıflarımız mezun olmadan lavantalar erişkinliğe ulaşmış olacaklar ve çiçeklerini görebilecek, bahçemizdeki kokusunu duyumsayabilecekler. Hem belki gelecekte lavantalarımızı artırıp okul yararına yağından gelir bile elde edebiliriz, neden olmasın”

"OKULUM VE ÖĞRENCİLERİM İÇİN DAHA ÇOK PROJE ÜRETECEĞİM"

Ağaç, doğa, çevre bilinci gibi konularda daha küçük yaş gruplarıyla farkındalıklar oluşturmanın önemli olduğuna dikkat çeken Dilara Lale Turanlı, doğayla iç içe olan öğrencilerin bağımlılıktan uzak, yanlış davranışlar sergilemeyen bireyler olacağına inandığını söyledi. Gençlerle vakit geçirmenin tarifsiz olduğunu ifade eden Lale Turanlı, " Keşke pandemi olmasa da hepsine sıkı sıkı sarılabilsem, gerektiğinde başını okşayabilsem, derdi olduğunda bağrıma basabilsem. Hepsi ayrı değerli ve hepsi benim için önemli. Okulumu, öğrencilerimi çok seviyorum. Sanki yıllardır buradaymışım gibi hissediyorum. Okulum ve öğrencilerim için daha çok proje üreteceğim inşallah. Mesleğimi seviyorum, çalışmaktan yorulmuyorum, bilakis bana enerji veriyor çalışmak. Emeği geçen tüm öğrencilerime çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Turanlı, etkinliklerine destek veren okul müdürü Ayser Lacınkaya, Müzik öğretmeni Cemile Yılmaz'a sınıf rehberi olduğu 9-A sınıfının da etkinliği katılmasını sağlayan 11-B sınıfı öğrencilerine fidan diplerini çakıl taşlarıyla peyzajladıkları için teşekkürlerini iletti.