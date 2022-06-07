Yenişehir Mesire Alanı'nın düzenleme çalışmaları tamamlandı

Pendik Yenişehir Piknik ve Mesire Alanı'nda yapılan tadilat ve düzenleme çalışmaları ile belediye ekipleri piknik masalarını boyadı, yıpranan yerler onardı, pergola ve çeşmelerin ise bakım ve onarımı yaptılar. Yapılan düzenlemeler sonrası açılan Piknik ve Mesire Alanı'na vatandaşlar hafta içi ve hafta sonu büyük ilgi gösteriyor.

ÖĞRENCİLER YOĞUN İLGİ GÖSTERİYOR

Belediye ekipleri ayrıca yürüyüş yolları da kilit parke döşediler. Daha konforlu hala gelen alanda şu sıralar daha çok öğrenciler vaki geçiriyor. Karne gününü yaklaşması ile birlikte Yenişehir Tavukçu Yolu Caddesi üzerinde bulunan alana gelen öğrenciler voleybol ve futbol oynayıp piknik yaparak yıl sonu stresini atıyor.