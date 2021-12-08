Yer Esenyurt! Piyasa değeri 600 Bin lira olan 10 ton sahte temizlik malzemesi ele geçirildi!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, Esenyurt'ta şüphelilerin sahte temizlik ürünleri sattığını tespit etti.

Ekiplerce yapılan teknik ve fiziki takibin ardından tespit edilen adrese dün bir baskın gerçekleştirildi.

PİYASA DEĞERİ 600 BİN LİRA

Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı. Depo olarak kullanılan alanda yapılan aramalarda piyasa değeri yaklaşık 600 bin lira olduğu değerlendirilen; 280 adet 10 kilogram ağırlığında toz deterjan, 340 adet 8 kilogram ağırlığında sıvı deterjan,3 bin 380 adet 1 kilogram ağırlığında çamaşır suyu, 2 bin 580 adet 1 kilogram bulaşık deterjanı olmak üzere toplam 10 ton 120 kilogram sahte temizlik ürünleri ele geçirildi.

Konu ile ilgili yakalanan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken, ele geçirilen sahte temizlik ürünü ve malzemeler İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından sergilendi.