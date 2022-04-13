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Yer yerinden oynadı! Papua Yeni Gine'de 6.8 büyüklüğünde deprem

Okyanusya'da yer alan ada ülkesi Papua Yeni Gine'de 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi verilerine göre söz konusu deprem Papua Yeni Gine bölgesinde 6.3 büyüklüğünde meydana geldi. 

Merkezin verilerine göre depremin 140 km derinlikte vurduğunu söyledi.

Depremde can kaybı veya yaralı olup olmadığına ilişkin bir açıklama yapılmadı.

Yer yerinden oynadı! Papua Yeni Gine'de 6.8 büyüklüğünde deprem

AFAD SON DEPREMLER 13 NİSAN 2022 ÇARŞAMBA

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının verilerine göre 13 Nisan 2022 Çarşamba günü meydana gelen depremler şu şekilde:

Son depremleri görmek için linke tıklayınız

Yer yerinden oynadı! Papua Yeni Gine'de 6.8 büyüklüğünde deprem

Bölge Gündem Editör Ekibi
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