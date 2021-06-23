Yerli aşı TURKOVAC için gönüllü olmuştu: Hüseyin Polat konuştu! Gönüllülük kararını nasıl verdi? Yan etkisi var mı?

Yeni tip koronavirüs salgınına karşı ülkemizde, Erciyes Üniversitesi ile Sağlık Bakanlığı Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) iş birliğiyle geliştirilen yerli aşı "TURKOVAC"ın Faz-3 çalışmaları aşladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla dün, Ankara Şehir Hastanesi'nde, kameralar karşısında ilk aşılarını olan gönüllülerden Hüseyin Polat, yaşadıklarını anlattı.

"İNSANLARA FAYDALI OLMAK VE BİLİMSEL ÇALIŞAMALARA KATKIDA BULUNMAK İSTİYORUM"

Tüm insanlığa fayda sağlayacağına inandığı yerli aşı için gönüllü olmaktan mutluluk duyduğunu belirten Polat, hiçbir yan etki hissetmediğini söyledi.

Diyanet İşleri Başkanlığında işçi olarak çalışan, evli ve iki çocuk babası Polat, Faz-3 aşamasında aşının yapıldığı ilk kişiler arasında olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Peygamber Efendimiz bir hadis-i şerifinde 'İnsanların en hayırlısı, insanlara faydalı olandır' diyor. Ben de bu yola çıkarak gönüllü olmaya karar verdim. İnsanlara faydalı olmak ve bilimsel çalışmalara katkıda bulunmak istiyorum." dedi.

"ULAŞMADIĞI HİÇBİR YER KALMAYACAĞINA İNANIYORUM"

Polat, yerli aşının Türkiye'nin yanı sıra diğer ülkelerin de Kovid-19'la mücadelesine katkı sağlayacağını düşündüğüne işaret ederek, "TURKOVAC aşısının tüm insanlığa faydalı olacağına inanıyorum. Türk aşısının ulaşmadığı hiçbir yer kalmayacağına inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.