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  3. Yerli aşıda Faz-3 heyecanı, ismi belli oldu: TURKOVAC

Yerli aşıda Faz-3 heyecanı, ismi belli oldu: TURKOVAC

Son dakika haberi... Yerli Kovid-19 aşısının Faz-3 çalışması kapsamında gönüllülerle yürütülen aşılama programı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çevrim içi katılımıyla Ankara Şehir Hastanesi'nde başladı. Erdoğan, yerli aşının ismini TURKOVAC olarak duyurdu.

Yerli aşıda Faz-3 heyecanı, ismi belli oldu: TURKOVAC

Son dakika haberi... Yerli Kovid-19 aşısının Faz-3 çalışması kapsamında gönüllülerle yürütülen aşılama programı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çevrim içi katılımıyla Ankara Şehir Hastanesi'nde başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Üçüncü fazının ilk uygulaması gerçekleştirilen bu aşımızla birlikte Türkiye artık bu hususta yeni bir dönemin kapılarını aralamaktadır.

Birkaç hafta içerisinde ülkemizdeki 18 yaş üzeri nüfusun tamamını aşılama kapsamına almış olacağız.

Aşının ismini TurkoVac olarak belirledik."

AYRINTILAR GELECEK...

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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