Yerli Malı Haftası nedir? Yerli Malı Haftası ne zaman? Yerli Malı Haftası şiirleri, sözleri ve kompozisyonları

7'den 70'e herkesin kutladığı yerli malı haftasında yerli mallarının önemi daha çok hatırlanıyor. Bu anlamlı haftada konuya ilişkin araştırmalar hız kazandı. Peki Yerli Malı Haftası nedir? Yerli Malı Haftası ne zaman? İşte Yerli Malı Haftası şiirleri, yazıları ve kompozisyonları...

YERLİ MALI HAFTASI NEDİR?

Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası kısaca Yerli Malı Haftası 1. Dünya Savaşı sonrası oluşan ekonomik darboğazın ardından yabancı ülkelere para akışının önünün kesilmesi ve toplumsal tutum bilincinin oluşması amacıyla ilan edildi. Atatürk'ün başkanlığını yaptığı 1923 yılında İzmir İktisat Kongresi toplandı ve bu kongrede yurdun bağımsızlığının korunması, yerli mallar üretilmesi ve kullanılması kararı alındı. Başbakan İsmet İnönü 12 Aralık 1929 tarihinde TBMM’de ulusal ekonomi, yerli malı ve tutumlu olma konularının altını çizdi. 1946 yılından itibaren de Yerli Malı Haftası olarak kutlanmaya başlandı ve 1983 yılında adı Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası olarak değiştirildi.

YERLİ MALI HAFTASI NE ZAMAN KUTLANIR?

Yerli Malı Haftası 12-18 Aralık tarihleri arasında Türkiye'de tüm okullarda çeşitli etkinliklerle kutlanarak, herkese yerli ürün tüketiminin önemi anlatılır.

YERLİ MALI HAFTASI ŞİİRLERİ

MEYVELER YERLİ MALI

Adımdır mandalina

Sağlık veririm sana

Pek sevimli meyveyim

Bol bol yiyin bakayım

Amasya elmasıyım

Meyvelerin hasıyım

Al sarı yanağım var

Beni yersen kan yapar

Ankara'dır memleketim

Koyu sarıdır rengim

Isırınca bal akar

Yiyenlere can katar

Al portakal bal portakal

Yemezsen de seyrine dal

Kokum bile başka benim

Şerbet dolu hep bedenim

İzmir’in üzümleri

Sevilmez mi arkadaş

İnsanlara pek yarar

Kurusu var yaşı var

Çiçek olur açılırım

Mercan gibi saçılırım

Hastaya nar sorulmaz

Şurubuna doyulmaz

YERLİ MALI

Haftamızı açalım,

Yurda neşe saçalım.

Yerli malı dururken,

Yabancıdan kaçalım.

İpekli var, yünlü var,

Pamuklu var, bezi var.

Fabrikalar işliyor,

Öz malım gelişiyor.

Yaban malı almayız,

Düşünmeye dalmayız.

Biz tutumlu oldukça,

Hiç de yoksul kalmayız.

LATİF ÖKTEN

BİZİM YERLİ MALIMIZ

Elin kokusuz, yapma gülünden güzel gelir.

Bana bizim bahçede boy atacak çalımız.

Yabancı tezgahlarda boy boy, kolay dokunan

Paspaslardan güzeldir el emeği halımız.

Yüz vermem yabancının çeşit çeşit rengine

Bayraklaşır gözümde beyazımız, alımız.

Ne Frenk elmasına, ne Arap hurmasına

Muhtaç etmez ki bizi meyve dolu dalımız.

Gerçekten daha gerçek, güzelden daha güzel,

Her karışı hazine bizim yurt masalımız.

Arıca birlik olup çalışmayı bildik mi

Petekleri doldurur mis kokulu balımız.

Keçe olsa, yabanın ipeğinden güzeldir

Bizim yerli malımız, bizim yerli malımız...

BEHÇET KEMAL ÇAĞLAR

YERLİ MALI

Üstüm, başım, İçim, dışım.

Ayakkabım yerli malı…

Vatanını seven insan,

Yerli malı kullanmalı.

Neden param avuç avuç

Yabancıya gitsin bütün?

O paralar diken olur,

Canımızı yakar bir gün.

Yerli malı duruyorken

Yabancıya bakar mıyım?

İşçimizin emeğini

Bile bile yıkar mıyım?

Çeşidi az olsa bile,

Yerli malı, vatan malı

Başka türlü düşünenler

Varlığından utanmalı.

HAKKI SUNAT

YERLİ MALI HAFTASI

Yerli malı haftası,

Seni özledik durduk.

Günün gelecek diye,

Yolunu gözlüyorduk.

Süsleyelim masamızı

Kutlayalım haftamızı.

Yurdumuzda neler yok,

Ne yetişmez, ne bitmez?

Eğer görmek istersen

Yurdu biraz dolaş gez.

Süsleyelim masamızı

Kutlayalım haftamızı.

İSMAİL HAKKI TALAS

yerli Malı ve Tutum

Arpa, buğday isteyen,

Tarlaya tohum eker,

Gelecek kaygısını

Akıllı olan çeker.

Ben ibretle bakarım

Arıya, karıncaya

Paramın bir kısmını

Atarım kumbaraya.

Yurduma hizmet için

Her zaman tutumluyum

Yerli malı giyerim,

Ben bir Türk çocuğuyum.

Mustafa YILMAZKAYA

Ben Tutumlu Çocuğum

Ben tutumlu çocuğum.

Bana öğretti anam.

Ben tutumlu çocuğum.

Fazla para harcamam.

Budur tutum usulü,

Koşmalı yerlilere.

Yurdun yerli ürünü

Yakışmalı herkese.

Her gün bilgi atarız,

Kafamız kumbaradır.

Yarın bilgi satarız,

Bu bilgiler paradır.

Bugün derse çalışan,

Sonra para kazanır.

Çalışmaya alışan,

Yarınını kazanır.

Sağlıksız pis olanın,

İyi olmaz yarası.

Böyle başta olanın,

Yoktur ilaç parası.

Sağlıklı, sağlam olmak,

Tutumluluk demektir.

Tutumlu çocuk olmak,

Vatanını sevmektir.

Celal Sıtkı GÜRLER

YERLİ MALI HAFTASI SÖZLERİ

* Ak akçe kara gün içindir.

* Ayağını yorganına göre uzat.

* Damlaya damlaya göl olur.

* Har vurup, harman savurma.

* İşten artmaz, dişten artar.

* Bugünün işini yarına bırakma.

* Güvenme varlığa, düşersin darlığa.

* Sakla samanı, gelir zamanı.

* Tutumlu olan kimse fakir olmaz.

* Cennetin kapısını cömert açar.

* Ucuzdur vardır illeti, pahalıdır vardır hikmeti.

* Ekmek olmayınca, yemek olmaz.

* Gençlikte taş taşı, ihtiyarlıkta ye aşı.

* Yerli malı Türk’ün malı, her Türk onu kullanmalı.

YERLİ MALI HAFTASI KOMPOZİSYON

Yerli Malı

Yerli malı demek babamızın kardeşimizin, komşumuzun emek vererek ürettiği mal demektir. Bu sebeple bizden içimizden çıkan bizden bir üründür yerli malı. Kullanımı, tüketimini yapmak ülkemizin gelişmesi ve refah içinde yaşamamızı garanti altına almak demektir.

Artık dünya eskisi gibi değil bunu da kabul etmek gerekir. Globalleşme denen kavrama ayak uydurmak zorundayız. Kuzey Kore tarzında kapalı bir sistemde yaşamadığımız için bizim mallarımız da yurt dışında satılacak yabancıların malları da ülkemizde tüketilecektir. Bunu peşinen kabul etmeliyiz. Özellikle son yıllarda Çin mallarının sadece ülkemizde değil tüm dünyada satılması globalleşmenin bir sonucudur. Ancak burada da ortaya kalite ve teknolojik gelişime ayak uydurup liderlik etme gibi özellikler ön plana çıkmaktadır. Herkesin elinden düşmeyen akıllı telefon cihazlarını örnek alacak olursak eğer; bu telefonların neredeyse tamamı uzak doğuda üretilmektedir.

Ancak bu ürünleri tüm dünya çapında satılmasından oluşan karı bu teknolojiyi üreten ve dizayn eden şirketler dolayısıyla bağlı oldukları ülkeler yemektedir. Buradan şu basit sonuca ulaşabilir. Sadece üretmek artık çok da önemli değildir. Üretilen malı teknolojik gelişmelere uygun şartlarda yenilikçi ve kaliteli bir şekilde dizayn etmek ve bunu pazarlayabilmek artık günümüzde daha da fazla önem kazanmıştır.

Geçmişte ülkemize hep bir tarım ülkesi gözü ile bakılmış sadece tarım ürünleri üretebilen bir ülke olarak teknolojik üretimden “biz yapamayız” mantığı ile hep uzak durulmuştur. Şimdi ise cesur Türk girişimcileri bir çok teknolojik ürünü gerek ülkemiz içerisinde gerekse de iş gücünün ucuz olduğu memleketlerde üretip tüm dünyaya satabilmektedir. Bu sebeple sadece yalın iş gücünden ziyade beyin gücümüzü kullanarak mal hizmet üretemezsek yabancı ülkelerin üretim ve tüketim sahası olmaktan asla kurtulamayız. Bunun üstesinden gelebilmenin yegane yolu da doğru ve odaklanmış bir eğitim sistemini kurmak ile mümkün olabilecektir.

Yerli Malı haftası

Yerli Malı haftası okullarda sadece piknik havasında geçecek olduğu takdirde sadece kendimizi kandırmış olmaktan başka hiçbir şey yapmamış oluruz. Geleceğin mühendislerini, tıpçılarını, ilaç üreticilerini, yazılımcılarını mutlaka ama mutlaka içimizden ülkemiz insanında çıkartabilecek yolları aramalıyız. Bunun ilk adımı da bu işleri becerecek bir nesil yetiştirmektir. Yerli malı haftası bünyesinde belkide öğrencilere bu tarz başarıları yakalayabilecek potansiyellerin olduğunu ve hep olacağını her zaman hatırlatabilmektir. Nasıl ki yüce Atatürk tüm dünyaya kafa tutarak bu ülkeyi kurtarmayı başarırken kendisinden hep emin bir şekilde ilerlemişse bizlerde kendimizden emin bir şekilde en iyisini üretmeyi, dizayn etmeyi ve yeniliklere hep açık olmayı başarabilmeliyiz. Büyük bir yarışın olduğu bu dünyada tutunabilmek ve büyük bir ulus, büyük bir devlet olmak için bu olmazsa olmazsa bir şarttır.