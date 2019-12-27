Yerli otomobil için şimdiden bayilik istediler
Şimdiden Türkiye'nin yerli otomobiline yoğun talep var. Katar'da bulunan üç büyük otomotiv firması Türkiye'nin yerli otomobilinin bayiliğine talip olduklarını açıkladı.
Bugün, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla TOGG 2022, Türkiye'nin otomobili tanıtımı yapıldı.
Tanıtım sonrası yerli otomobile şimdiden yoğun talep gelmeye başladı.
KATAR'DAKİ 3 BÜYÜK OTOMOTİV FİRMASI BAYİLİĞE TALİP OLDU
Anadolu Ajansı (AA) Katar Temsilcisi Ahmed Yusuf, Twitter hesabından Katar'daki 3 büyük otomotiv firması Türkiye'nin ürettiği yerli otomobilin bayiliğe şimdiden talip olduğunu duyurdu. Yusuf, paylaşımında "Katar'daki 3 büyük otomotiv firması Türkiye'nin ürettiği yerli otomobilin bayiliğe şimdiden talip oldu ve şimdiden onlarca sipariş var" ifadelerini kullandı.
İşte Ahmed Yusuf'un o paylaşımı:
Katar'daki 3 büyük otomotiv firması Türkiye'nin ürettiği yerli otomobilin bayiliğe şimdiden talip oldu ve şimdiden onlarca sipariş var. @TOGG2022 @varank #Yerlioto #YeniLigeYolculuk— Ahmed Yusuf (@AhmedYusufm) December 27, 2019
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