Yerli otomobil için şimdiden bayilik istediler

Bugün, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla TOGG 2022, Türkiye'nin otomobili tanıtımı yapıldı.

Tanıtım sonrası yerli otomobile şimdiden yoğun talep gelmeye başladı.

KATAR'DAKİ 3 BÜYÜK OTOMOTİV FİRMASI BAYİLİĞE TALİP OLDU

Anadolu Ajansı (AA) Katar Temsilcisi Ahmed Yusuf, Twitter hesabından Katar'daki 3 büyük otomotiv firması Türkiye'nin ürettiği yerli otomobilin bayiliğe şimdiden talip olduğunu duyurdu. Yusuf, paylaşımında "Katar'daki 3 büyük otomotiv firması Türkiye'nin ürettiği yerli otomobilin bayiliğe şimdiden talip oldu ve şimdiden onlarca sipariş var" ifadelerini kullandı.

İşte Ahmed Yusuf'un o paylaşımı: