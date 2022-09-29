Türkiye Otomobil Girişim Grubu (TOGG) tarafından üretilen ve 2023 yılının Mart ayında piyasaya çıkarak trafikte yer alması beklenen yerli otomobil için geri sayım başladı. 29 Ekim 2022 Cumartesi günü Bursa'nın Gemlik ilçesinde açılacak olan fabrikada son hazırlıklar devam ederken aracın fiyatı da dillendirilmeye başlandı. Bu kapsamda aracı satın almayı düşünen veya fiyatını merak eden vatandaşlar Yerli otomobil TOGG fiyatı ne kadar, kaç TL olacak 2022 ? Yüzde kaçlık ÖTV diliminde yer alacak? sorularının yanıtlarını araştırıyor.

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YERLİ OTOMOBİL TOGG FİYATI NE KADAR, KAÇ TL OLACAK 2022 ?

Yerli otomobil TOGG'un SUV modelinin fiyatının 60 - 70 bin Euro arasında değişeceği ifade ediliyor. Euro kuru 18 TL'den hesaplandığında söz konusu 60 bin dolar olursa rakam 1 milyon 80 bin TL, 70 bin dolar olursa ise 1 milyon 260 bin TL olacak.

Öte yandan SUV modelinden ilk etapta 280 adet üretilecek.

Ayrıca TOGG'un 900 bin TL'den satışa sunulacağına yönelik rakamlarda konuşuluyor. Vatandaşların alabileceği bir araç olması için çalışmaların sürdüğü kaydedildi.

YERLİ OTOMOBİL TOGG YÜZDE KAÇLIK ÖTV DİLİMİNDE YER ALACAK?

Yerli otomobil TOGG'un yüzde 10'lık vergi diliminde yer alacağı ifade ediliyor. Anadolu Grubu'nun Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan, yerli otomobil TOGG için, " Togg, yüzde 10 ÖTV diliminde kesin kalıyor. Biz fizibilite yaparken ÖTV'yi yüzde 7 hesaplamıştık. Üç puanlık bir fazlalık var ÖTV’de. Ama, onu çözebiliyoruz, problem değil. Türk vatandaşının ulaşabileceği bir araç düşünüyoruz" demişti.

C-segment SUV TOGG’lar 2023’ün Mart ayında satışa çıkacak. SUV modellerin satışa çıkacağı dönemde sedan modellerin üretimine geçecek fabrikada 2024 yılı itibariyle TOGG’un Hatchback modeli de üretilecek.

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