Yerli otomobil TOGG'un Ceo’su Karakaş, 2022 sonunda üretime başlayabileceklerini belirtti

Bursa Prof. Dr. Mete Cengiz Kültür Merkezi’nde Uludağ Üniversitesi 2021- 2022 Akademik Yılı açılış töreni gerçekleştirildi. Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, milletvekilleri, belediye başkanları, TOGG Ceo’su Mehmet Gürcan Karakaş, ve akademisyenler törene katılım sağladılar.

Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz töreninin açılış konuşmasını yaptı. Üniversitelerin topluma sırtını dönen değil, buyurgan tavırla yaklaşan değil; toplumun bir ferdi olan, ortak aklı görevini ifa eden bir üniversite olarak hedeflediklerini söyleyen Kılavuz, bu amaçla belediyelerle, merkezi yönetimlerle veya STK'larla kim olduğu fark etmeksizin taleplerin hiçbirine hayır demediklerini belirtti.

SİBER GÜVENLİK AÇIĞI VAR

Akademik yılın açılışında ilk ders TOGG Ceo’su Mehmet Gürcan tarafından verildi. Şu anda siber güvenlik konusunda uzman bulmanın zor olduğunu söyleyen Gürcan, buraya odaklanılması gerektiğini söyledi. Siber güvenlik sağlandıktan sonra geriye temiz enerji konusunun kaldığını ifade etti.

Karakaş entegre batarya üretim sisteminde elektrik ve elektronik gibi konularda dünyada önemli potansiyelin bulunduğunu belirtti. Örnek olaraksa Avrupa'da 3 yıl önce lityum batarya kapasitesinin 50 megawatt (MW) saatin altındayken şu anda 600'ün üzerinde olmasını ve bine doğru gitmesini gösterdi.

DOĞRU ZAMANDA DOĞRU YATIRIM

Karakaş dünyada araç üretiminde çip krizi yaşandığını ifade ederken eğer kapasite açıklarının da yeterince hızlı kapatılamaz ise yakın zaman içerisinde hücre krizinin de çıkacağını belirtti. Elektrik araçlara yönelimin oldukça arttığını belirtirken, kendilerinin de doğru zamanda doğru bir yatırımda bulunduklarını ifade etti.

Pandemi döneminde tüm imkanların kullanılarak aracın teknik tasarımlarını ortak paydaşlarıyla birlikte geliştirdiklerini söyleyen Karakaş, “Numune ve portatif çalışmalar da devam ediyor. Hatta önceki günlerde çarpışma testleri dahil çalışmalar sürüyor ve bu sürecin şubat sonuna kadar devam etmesini bekliyoruz. Her testten sonra aldığımız raporlar sonunda aracımızı gerekirse optimize edeceğiz. Şu ana kadar buna ihtiyacımız olmadı. O anlamda da oldukça keyifliyiz” dedi.

Karakaş TOGG tesislerinde sadece üretim yapılmayacağını; tasarım merkezi, prototiplerin testlerinin gerçekleştirileceği bir merkez planladıklarını belirttiler. Alan içerisinde bütün yetkinliklerin bir araya getirildiği bir yer düşündüklerini ifade etti. Tesisin içerisine yakın zaman içinde ekipmanların konulacağını söyleyen Karakaş, sene sonuna doğru ise imalat bölümünün çok büyük bir kısmının bitmiş olacağını belirtti.

Gelecek senenin ortasına kadar ekipmanların tamamlanacağı istasyonda sadece bant bazında üretime hazırlanma kısmının kalacağını belirten Karakaş, "Gelecek senenin sonunda seri üretime başlarız” dedi.

Şu an üniversitelerden yeni mezunları bünyelerine katmadıklarını belirtirken, ileride yeni mezun ve stajyer alımının olabileceğini ifade etti.

İlk dersin ardından plaket töreninin gerçekleşmesiyle program tamamlandı.