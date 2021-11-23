"Yerli ve Milli olalım" naraları atan Tanju Çolak, Amerika'da doğacak torunundan bahsedince alay konusu oldu!

Eski efsane futbolculardan Tanju Çolak, futbolculuğunun ardından yaptığı yorumlar ve özel hayatıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz akşam bir canlı yayında konuşan Çolak, bu kadar yabancı futbolcunun Türkiye'ye gelmemesi, yerli ve Milli olmamız gerektiği yorumlarını paylaştıktan sonra doğacak torunu için Amerika'ya gideceğini aktarınca sosyal medyanın diline düştü. Çolak'ın o konuşması birçok kişi tarafından tiye alındı.

YERLİ VE MİLLİ OLMAYI ÖVDÜ

A Spor'da yayınlanan Derbi Günü programında konuşan Tanju Çolak, yabancı futbolcu konusuna da değindi. Yabancı futbolculara karşı sevgi duyduklarını ifade eden Çolak, "Ama bu kadar yabancıyı sevmiyorum. Bu kadar yabancının Türkiye'ye gelmesine gerek yok. Biz bize yeteriz. Hem milli, hem yerli olalım." ifadelerini kullandı.

TORUNU AMERİKA'DA DOĞACAK

Daha sonra sunucu Ender Bilgin'in "Bu arada dede oluyorsun" diyerek kutladığı Çolak, "Evet Amerika'ya gidiyoruz yarın, dede olacağız inşallah." diyerek torununun Amerika'da doğacağını duyurdu. Bu söylemlerin üzerine ise konuşma sosyal medyanın gündemine oluştu. Canlı yayından yerliliği ve Milliliği öven konuşmalarını neden çocuğuna yapmadığı konusunda eleştirilere maruz kalan Çolak, gelen tepkilere henüz bir yanıt vermedi.