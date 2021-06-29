Yeşil saha boks ringine döndü! Futbolcular birbirine girdi

Hafta sonu oynanan karşılaşmada Çilimli Belediyespor ile Karamülselspor karşı karşıya geldi. BAL 1'inci Bölge 6'ncı Grup'ta mücadele eden iki takımın arasında müsabaka sırasında tartışma çıktı. Gruptan çıkan ve 3 Lig'e yükselme maçlarına katılma hakkı kazanacak takımı belirleyecek karşılaşmada, Çilimli Belediyespor rakibini 3-1'lik skorla mağlup etmeyi başardı. Maçın bitmesi ile birlikte her iki takım oyuncuları saha içinde birbirlerine hakaretlerde bulunarak tartışmaya başladı.

Polis ve görevlilerin araya girmesiyle uzaklaştırılan futbolcuların kavgası soyunma odasına da taşındı. Futbolcular burada da kavgayı devam ettirirken, soyunma odasına götürülen Karamürselspor'lu futbolcular demir parmaklıkları ve camları kırdı. Polis burada da olaya müdahale etti ve futbolcuları yatıştırmayı başardı.