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Yeşilay Haftası'nda Pendikli öğrencilerden doğa etkinliği!

1-7 Mart Yeşilay Haftası dolayısıyla Pendik Belediyesi, Yeşilay Pendik İlçe Temsilciliği, Pendik Kent Konseyi ve Pendik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen doğa etkinliği düzenledi. Etkinlikte Pendik Belediyesi Gençlik Kampı'ndan olan 25 öğrenci, yürüyüş, ok atma ve daha birçok sportif etkinliğe katıldı.

Yeşilay Haftası'nda Pendikli öğrencilerden doğa etkinliği!

Yeşilay Haftası münasebetiyle düzenlenen doğa etkinliğinde pek çok eğlenceli ve sportif etkinliğe ev sahipliği yapan Pendik Belediyesi, Gençlik Kampı öğrencilerinin katılımıyla bir doğa etkinliği düzenledi.

1-7 Mart Yeşilay Haftası dolayısıyla Pendik Belediyesi, Yeşilay Pendik İlçe Temsilciliği, Pendik Kent Konseyi ve Pendik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüyle birlikte yürüttüğü bir etkinlik düzenledi. Etkinlikte Pendik Belediyesi Gençlik Kampı'ndan 25 öğrenci pek çok eğlenceli ve sportif etkinliğe katıldı.

Yeşilay Haftası'nda Pendikli öğrencilerden doğa etkinliği!

ÇEŞİTLİ ETKİNLİKLERLE KEYİFLİ VAKİT GEÇİRDİLER

1.700 metre uzunluğundaki doğa yürüyüşü parkurunda temiz havada yürüyüş gerçekleştiren gençler, steril ve güvenli kamp alanında Gençlik Kampı'nda ise ok atma, masa tenisi ve kum voleybolu etkinliklerinde doyasıya eğlendi. 

Yeşilay Haftası'nda Pendikli öğrencilerden doğa etkinliği!Yeşilay Haftası'nda Pendikli öğrencilerden doğa etkinliği!Yeşilay Haftası'nda Pendikli öğrencilerden doğa etkinliği!

Okan Gül
Video ve Yerel Haberler Editörü
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