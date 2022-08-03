Yeşilçam'ın Çiçek Abbas'ı İlyas Salman'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hadsiz sözler! "Cumhurbaşkanlığı'na layık görmüyorum çünkü..."

Oyuncu İlyas Salman, geçtiğimiz günlerde verdiği "Sanatçı" röportajıyla tepki çekmiş, ülkenin gündemine oturmuştu. İktidarı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldığı konuşmasında "Devlet, korkusundan dolayı sanatçıyı sürekli yanında ve yalaka olarak görmek ister. Aydınlık görmek istemez, karanlık görmek ister” şeklinde ifadelere yer veren Salman, bu defa Cumhurbaşkanı Erdoğan için "Ucuz adam" ifadelerini kullandı.

"CUMHURBAŞKANLIĞI'NA LAYIK GÖRMÜYORUM"

Salman, röportajda kendisine yöneltilen "Bu aralar ülkeye dair neyi dert ediyorsunuz?" şeklindeki soruya "Tayyip’i dert ediyorum mesela en çok. Türkiye’yi tarif ederken 'Layık olmayanların önemli mevkilerde oturanların ülkesidir' diyorum. Ben Tayyip Erdoğan’ı Cumhurbaşkanlığı'na layık görmüyorum. Çünkü ucuz adam. Bundan dolayı da mahkemeye gideceğimi biliyorum" yanıtını verdi.