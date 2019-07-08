Yeşim Büber Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşındadır?

YEŞİM BÜBER KİMDİR?



Doğum tarihi : 18.Ağustos.1977

Yeşim Büber kaç yaşında : 42

Kilo & Boy :

Burcu : Aslan

Meslek : Sinema Oyuncusu

Yeşim Büber doğum yeri : Aydın

YEŞİM BÜBER BİYOGRAFİSİ



Yeşim Buber, 18 Ağustos 1977 tarihinde Aydın'da doğmuştur. Annesi bir terzi ve babası bir çevirmendir. Yeşim Buber, ilk okulu, orta okulu ve liseyi bitirdikten sonra ailecek İstanbul’a taşındılar. 1,5 yıl sonra da İzmir’e taşındılar.

Can Gürzap’ın Diyalog Oyunculuk Okulu`nda eğitim aldı. 1996 yılında “Bu Sevda Bitmez” filmi ile sinemaya başladı. Sinemadaki başarının ardından dizi filmlerde oynamaya başladı. Tv için sinema ve bilişim konularında programlar hazırladı.

2004 yılında “İnşaat” filmindeki rolü için, 9. Sadri Alışık Ödüllerinden En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülünü aldı.

Yeşim Buber, 18 Eylül 2006 tarihinde görüntü yönetmeni Mehmet Aksın’la evlendi. Evlendikten sonra evlerini boşaltarak bir teknede yaşamaya başladılar ve tekneleri ile bir sene süren bir dünya turu yaptılar. Nehir ve Can Yunus (d.2013) adlarında ikiz çocukları oldu.

Tekneleriyle Türkiye’nin güneyinde Muğla Gökovada bulunan Okluk koyu’nda bir süre yaşayan çift daha sonra işleri nedeniyle İstanbul’a gelerek Fenerbahçe Marina’ya yerleştiler.

7 Kasım 2014 tarihinde vizyona giren ve yönetmenliğini, senaristliğini ve yapımcılığını Ömer Vargı’nın yaptığı “İnşaat 2” adlı sinema filminde Şevket Çoruh, Emre Kınay, Bülent Kayabaş, Günay Karacaoğlu ile beraber rol aldı.

Filmleri ve dizileri :

1996 - Bu Sevda Bitmez

1998 - Zeynep

1998 - Aynalı Tahir

2000 - Dedelerimi Evlendirirken

2000 - Şöhret tutkusu

2000 - Şaşı Felek Çıkmazı

2001 - Yeraltında Dünya Var

2001 - Benim İçin Ağlama

2001 - Nasıl Evde Kaldım

2002 - Bulutbey

2003 - Gelin

2003 - Serseri Aşıklar

2003 - İnşaat

2003 - Çaylak

2003 - Kırık Ayna

2004 - Üç kişilik Aşk

2004 - Arapsaçı

2005 - Dolunay

2005 - Yolda / Rüzgar Geri Getirirse

2006 - Barda

2006 - İspinozlar

2006 - Kaybolan Yıllar

2007 - Bıçak Sırtı

2009 - Aile Reisi

2011 - Zehirli Sarmaşık

2012 - Acayip Hikayeler

2014 - İnşaat 2 (Nazife)