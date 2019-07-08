Yeşim Büber Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşındadır?
Yeşim Büber Kimdir? Biyografisi, Hayatı, Özgeçmişi, Doğum yeri, Doğum Tarihi, Fotoğrafı Kaç Yaşında, Memleketi ve Nereli Olduğu? Yeşim Büber hakkında merak ettiğiniz her şey haberimizde…
YEŞİM BÜBER KİMDİR?
Doğum tarihi : 18.Ağustos.1977
Yeşim Büber kaç yaşında : 42
Kilo & Boy :
Burcu : Aslan
Meslek : Sinema Oyuncusu
Yeşim Büber doğum yeri : Aydın
YEŞİM BÜBER BİYOGRAFİSİ
Yeşim Buber, 18 Ağustos 1977 tarihinde Aydın'da doğmuştur. Annesi bir terzi ve babası bir çevirmendir. Yeşim Buber, ilk okulu, orta okulu ve liseyi bitirdikten sonra ailecek İstanbul’a taşındılar. 1,5 yıl sonra da İzmir’e taşındılar.
Can Gürzap’ın Diyalog Oyunculuk Okulu`nda eğitim aldı. 1996 yılında “Bu Sevda Bitmez” filmi ile sinemaya başladı. Sinemadaki başarının ardından dizi filmlerde oynamaya başladı. Tv için sinema ve bilişim konularında programlar hazırladı.
2004 yılında “İnşaat” filmindeki rolü için, 9. Sadri Alışık Ödüllerinden En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülünü aldı.
Yeşim Buber, 18 Eylül 2006 tarihinde görüntü yönetmeni Mehmet Aksın’la evlendi. Evlendikten sonra evlerini boşaltarak bir teknede yaşamaya başladılar ve tekneleri ile bir sene süren bir dünya turu yaptılar. Nehir ve Can Yunus (d.2013) adlarında ikiz çocukları oldu.
Tekneleriyle Türkiye’nin güneyinde Muğla Gökovada bulunan Okluk koyu’nda bir süre yaşayan çift daha sonra işleri nedeniyle İstanbul’a gelerek Fenerbahçe Marina’ya yerleştiler.
7 Kasım 2014 tarihinde vizyona giren ve yönetmenliğini, senaristliğini ve yapımcılığını Ömer Vargı’nın yaptığı “İnşaat 2” adlı sinema filminde Şevket Çoruh, Emre Kınay, Bülent Kayabaş, Günay Karacaoğlu ile beraber rol aldı.
Filmleri ve dizileri :
1996 - Bu Sevda Bitmez
1998 - Zeynep
1998 - Aynalı Tahir
2000 - Dedelerimi Evlendirirken
2000 - Şöhret tutkusu
2000 - Şaşı Felek Çıkmazı
2001 - Yeraltında Dünya Var
2001 - Benim İçin Ağlama
2001 - Nasıl Evde Kaldım
2002 - Bulutbey
2003 - Gelin
2003 - Serseri Aşıklar
2003 - İnşaat
2003 - Çaylak
2003 - Kırık Ayna
2004 - Üç kişilik Aşk
2004 - Arapsaçı
2005 - Dolunay
2005 - Yolda / Rüzgar Geri Getirirse
2006 - Barda
2006 - İspinozlar
2006 - Kaybolan Yıllar
2007 - Bıçak Sırtı
2009 - Aile Reisi
2011 - Zehirli Sarmaşık
2012 - Acayip Hikayeler
2014 - İnşaat 2 (Nazife)
HABERE YORUM KAT