Yeşim Salkım Cumhuriyetin 100. yıl 29 Ekim kutlamalarına çağırılmayınca İmamoğlu'na ateş püskürdü! 'Ben yalakayım ya'!

Ekrem İmamoğlu, 29 Ekim kutlamaları kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan kutlamaların listesini sosyal medya hesabı üzerinden yayınladı. Konser verecek sanatçılar listesinde kendi adı geçmeyen Yeşim Salkım, ilginç bir çıkış ile gündeme geldi.

Bilindiği üzere, geçtiğimiz günlerde Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile 2 gün sürecek 29 Ekim kutlamaları kapsamında Gazapizm, Melike Şahin, Madrigal, Ozbi, Selçuk Balcı, Nova Norda, Kolektif İstanbul, Mazhar Alanson, Adamlar, Sevcan Orhan, Cümbüş Cemaat, Ersin Show, İskender Paydaş ve Orkestrası, Duman, Kubat, Edis, Sıla ve Zülfü Livaneli gibi isimlerin konser vereceğini açıkladı.

Daha önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaretten yargılanan ve genel seçimler döneminde Cumhur İttifakı'nı destekleyenlere çeşitli hakaretler eden Yeşim Salkım bu kez CHP Belediyesi tarafından düzenlenen kutlamalarda yer almamasının ardından öfkesini kustu.