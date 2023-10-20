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Yeşim Salkım Cumhuriyetin 100. yıl 29 Ekim kutlamalarına çağırılmayınca İmamoğlu'na ateş püskürdü! 'Ben yalakayım ya'!
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Maltepe sahilde düzenlenecek ve 2 gün sürecek Cumhuriyetin 100. yıl 29 Ekim Bayramı kutlama etkinliğine sanatçı Yeşim Salkım'ı çağırmamasının üzerine ünlü şarkıcı İmamoğlu'na 'Ben yalakayım ya'! açıklamasında bulunarak adeta ateş püskürdü.
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