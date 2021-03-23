Yüzde 6,35 değer kaybeden Bitcoin neden düşüyor?

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın, kripto paraları, "birer ödeme aracından çok, birer spekülasyon aracı" olarak gördüğünü ve bu sebeple onların, "dolardan çok altına benzediklerini" ifade etmesinin de etkisiyle kripto para piyasalarına satış baskısı hakim oldu. Gelen satış baskısı ile beraber Bitcoin 55,000 doların altına düştü.

Dünyadaki en az nakit kullanan Norveç Merkez Bankası Başkanı Oystein Olsen'in, insanların Bitcoine yönelmemesi gerektiğini söyleyerek “Bitcoin çok kaynak yoğun, maliyetli ve istikrarını koruyamayan bir para birimi” demesi de Bitcoin'in düşüş nedenlerinden biri olarak gösteriliyor.

YÜZDE 6,35 DÜŞÜŞ

Son 24 saatte 58,500'den 53,900'a düşen Bitcoin yüzde 6,35 düşüş kaydetti. Bitcoin’in toplam piyasa hacmi, yaklaşık 61 milyar dolarlık düşüşle 1 trilyon 17 milyar dolara geriledi.

Kripto para piyasasının toplam hacmi bu satış ile yaklaşık 77 milyar dolarlık düşüşle 1 trilyon 703 milyar dolara geriledi. Kripto para piyasasına kurumsal şirketlerin ilgisinin artması ve sık sık Bitcoin aldıklarını açıklamasının ardından hızlıca yükseliş görülmüş ve toplam piyasa hacmi ilk kez 7 Ocak’ta 1.0 trilyon dolar ve ilk kez 15 Şubat’ta 1.5 trilyon dolar sınırını aşmıştı.

"HAREKETSİZ BİTCOİN ADEDİ 2 MİLYONU GEÇTİ"

Bitcoin şifresini kaybeden hesapların artmasıyla arzının kısıtlandığını dile getiren Bittrt Araştırma Müdürü Helin Çelik,"Yapılan araştırmalara göre, 10 yıldır hareketsiz duran Bitcoin adeti 2 milyonu geçti. Satoshi tarafından çıkarıldığı tahmin edilen 1 milyon BTC'nin de bu sayıya dahil olduğu tahmin ediliyor. Bunun yanı sıra, şifresi kaybedilmiş cüzdanların da içerisinde bulunduğu Bitcoinlerin giderek artması arz kısıtı yaratan durumların arasında sayılıyor." dedi.

Kripto para alım-satım borsası olan Kraken'in halka arzı hakkında konuşan Çelik, "Coinbasein ardından Kraken de önümüzdeki yıl halka arzı gündeme almayı planlıyor." ifadelerini kullandı.

Kripto para piyasasına yapılan girişlerden bahseden Helin Çelik, "CoinShares raporlarına göre, beş kripto para birimine ilk çeyrekte 4.2 milyar dolarlık giriş oldu. 2021 yılının ilk çeyreği hem kripto para hem de kripto para kullanıcısı açısından rekorlarla doldu. Dijital varlıklara yapılan yatırımlar artarken rekor fon girişleri gelmeye devam ediyor." ifadeleriyle sözlerini tamamladı.