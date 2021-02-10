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  3. Yetkililer duyurdu: YPG/PYD'nin sözde Lojistik Sorumlusu İbrahim Parım yakalandı!

Yetkililer duyurdu: YPG/PYD'nin sözde Lojistik Sorumlusu İbrahim Parım yakalandı!

Son dakika haberi... Terör örgütü YPG/PYD'nin sözde Lojistik Sorumlusu İbrahim Parım, Milli İstihbarat Teşkilatı ve Emniyet'in ortak operasyonu ile yakalanarak Türkiye'ye getirildi. İşte son dakika operasyonunun detayları...

Yetkililer duyurdu: YPG/PYD'nin sözde Lojistik Sorumlusu İbrahim Parım yakalandı!

Son dakika haberi... PKK/KCK'nın sözde lojistik sorumlusu İbrahim Parım, MİT'in operasyonuyla Irak'ın Sincar bölgesinde yakalanarak, Türkiye'ye getirildi.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Irak'ın Suriye sınırında yer alan ve PKK/KCK'nın kontrolündeki Ezidi nüfusun yoğun olduğu Sincar'da sözde lojistik sorumlusu olarak faaliyet yürüttüğü tespit edilen "Laşer" kod adlı İbrahim Parım, MİT'in operasyonuyla yakalandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda, MİT ve Ankara Emniyet Müdürlüğü koordinesinde Terörle Mücadele Şubesi'nde sorgulanma süreci devam eden Parım'ın, Suriye/Kobani'de yaşanan çatışmaları protesto etmek amacıyla örgüt tarafından 6-8 Ekim 2014'te Van'da düzenlenen sokak eylemlerinde yer aldığı, 2015'te ise terör örgütünün kırsal kadrosuna katıldığı belirlendi.

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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