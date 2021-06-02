Yetkililer ölüm sayısının doğru açıklanmadığını kabul etmişti: Peru'da ölü sayısı bir gede 2,5 katına çıktı! Koronavirüs salgını kapsamında, yapılan araştırmalar sonucu bazı hükümetlerin, ölüm ve vaka sayılarını doğru açıklamadığı tespit edilmişti. Bu yerlerden bir tanesi olan Peru'da, tespitin doğru olduğunun kabul edilmesinin ardından açıklanan rakamlarla bilrikte ölü sayısı bir gecede 2 buçuk katına çıktı.

1 18 Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında, aşı çalışmaları hız kesmeden devam etse de mutasyonlu virüslerin varlığı, bilim insanlarının çalışmalarına ket vuruyor.