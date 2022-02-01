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Yetkililer sayı vermeye korkuyor! Nijerya'da iki köye silahlı saldırı: 12 kişi öldü, 50 kişi kaçırıldı

Nijerya'nın Katsina eyaletine bağlı Ruwan Godiya ve Safana köylerine düzenlenen silahlı saldırıda 12 kişi hayatını kaybetti, 50 kişi kaçırıldı.

Yetkililer sayı vermeye korkuyor! Nijerya'da iki köye silahlı saldırı: 12 kişi öldü, 50 kişi kaçırıldı

Basında yer alan haberlere göre olay,  Katsina eyaletine bağlı Ruwan Godiya ve Safana köylerinde meydana geldi. Kimliği bilinmeyen silahlı kişiler köylerde etrafa ateş açtı. Olayda 12 kişi hayatını kaybetti, 50 kişi kaçırıldı.

Katsina Polis Sözcüsü Gambo Isah, saldırıları doğrularken ölü sayısı hakkında bilgi vermedi. 

Yetkililer sayı vermeye korkuyor! Nijerya'da iki köye silahlı saldırı: 12 kişi öldü, 50 kişi kaçırıldı

HAVA VE KARA OPERASYONLARI BAŞLATILDI

Isah, olay bölgesine güvenlik güçlerinin sevk edildiğini, silahlı kişilere yönelik hava ve kara operasyonları başlatıldığını ifade etti.

Ülkede son zamanlarda silahlı kişilerin motosikletlerle saldırılar düzenlemesi nedeniyle bazı eyaletlerde aracın kullanımı yasaklanmıştı.

Yetkililer sayı vermeye korkuyor! Nijerya'da iki köye silahlı saldırı: 12 kişi öldü, 50 kişi kaçırıldı

Bölge Gündem Editör Ekibi
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