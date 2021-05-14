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  3. YHT, Marmaray ve Başkentray seferlerine güncelleme: 17 Mayıstan itibaren saatler değişecek!

YHT, Marmaray ve Başkentray seferlerine güncelleme: 17 Mayıstan itibaren saatler değişecek!

Yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında ilan edilen 17 günlük tam kapanma sürecinde sefer sayıları seyreltilen Yüksek Hızlı Tren, Başkentray ve Marmaray'ın sefer saatlerinde güncellemeye gidildi. Raylı ulaşım araçlarının, 17 Mayıs'tan itibaren kapanma önceki saatlerinde hizmet vereceği öğrenildi.

YHT, Marmaray ve Başkentray seferlerine güncelleme: 17 Mayıstan itibaren saatler değişecek!

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında, ülkemizde, Ramazan ayının son iki haftası ve  Ramazan Bayramı'nı kapsayan 17 günlük tam kapanmanın sona ermesi için geri sayım başladı. Bu kapsamda, Yüksek Hızlı Tren (YHT), Marmaray ve Başkentray sefer saatlerine de güncelleme geldi.

TAM KAPANMA ÖNCESİ KURALLAR GEÇERLİ OLACAK

Tam kapanmanın ardından, yani 17 Mayıs tarihi itibarıyla YHT'ler, Marmaray ve Başkentray'ın çalışma düzenleri belirlendi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı TCDD Taşımacılık AŞ tarafından işletilen Yüksek Hızlı Trenler (YHT) ve bölgesel trenler ile Marmaray ve Başkentray seferleri, 17 Mayıs'tan itibaren tam kapanma öncesindeki sefer saatlerine göre hizmet verecek.

YHT, Marmaray ve Başkentray seferlerine güncelleme: 17 Mayıstan itibaren saatler değişecek!

YÜZDE 50 KPASİTELİ, GÜNDE 22 SEFER

TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğü, salgın tedbirleri ve kademeli normalleşme gereğince ve Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda alınan kararlar doğrultusunda, tam kapanma uygulamasının sona ereceği 17 Mayıs'tan itibaren geçerli olmak üzere YHT, Marmaray, Başkentray ve bölgesel yolcu tren seferlerine ilişkin düzenleme yaptı.

YHT, Marmaray ve Başkentray seferlerine güncelleme: 17 Mayıstan itibaren saatler değişecek!

YÜKSEK HIZLI TREN (YHT)

Bukapsamda YHT'ler, Ankara-Eskişehir-İstanbul, Ankara-Konya ve Konya-Eskişehir-İstanbul hatlarında sosyal mesafe kuralı dahilinde yüzde 50 kapasiteli olarak hizmet verecek ve günde 22 sefer yapacak.

Tren biletlerinin temini sırasında HES kodunun ibraz edilmesi yine Türk vatandaşları için zorunlu olacak. YHT'ler, tam kapanma uygulamasından önceki tarifelerine göre sefer yapacak. Konya-Karaman arasında YHT bağlantılı kombine taşımacılık yapılacak.YHT, Marmaray ve Başkentray seferlerine güncelleme: 17 Mayıstan itibaren saatler değişecek!

BÖLGESEL TREN

Bölgesel trenler de kapanma öncesi dönemdeki tarifeye göre işletilecek.

MARMARAY

Marmaray, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde 30 dakika, diğer günlerde Zeytinburnu-Maltepe arasında 8 dakika, Halkalı-Gebze arasında 15 dakika aralıklarla hizmet verecek.

YHT, Marmaray ve Başkentray seferlerine güncelleme: 17 Mayıstan itibaren saatler değişecek!

BAŞKENTRAY

Başkentray ise sokağa çıkma kısıtlamasının olmadığı günlerde Sincan-Kayaş arasında 15 dakika, kısıtlamanın olduğu günlerde ise 30 dakika aralıklarla işletilecek.

Tam kapanma nedeniyle 29 Nisan-17 Mayıs tarihlerinde YHT, Marmaray ve Başkentray tren sefer ve saatlerinde değişiklik yapılırken, bölgesel tren seferlerine ara verilmişti.

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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