Ekonomi ile ilgili yaptığı açıklamaların ardından Yiğit Bulut, Twitter'da günün en çok konuşulanlardan biri oldu. Peki Yiğit Bulut kimdir? Nereli ve kaç yaşında? | Yiğit Bulut eşi kimdir? | Yiğit Bulut Twitter hesabı ne? İşte detaylar...

YİĞİT BULUT KİMDİR? NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Yiğit Bulut, 1972 yılında Edirne’nin Keşan ilçesinde doğdu.

HaberTürk televiyonunda 2009-2012 yılları arasında genel yayın yönetmenliği yapan Yiğit Bulut, 2013 yılının Temmuz ayında başbakanlık başdanışmanlığına, 30 Ağustos 2014'te ise cumhurbaşkanlığı başdanışmanlığına getirildi.

Galatasaray Lisesi ve Bilkent Üniversitesi bankacılık ve finans bölümü mezunu olan Yiğit Bulut, Sorbonne Üniversitesi’nde yüksek lisans yapmıştır. İngilizce ve Fransızca bilmektedir.

Yiğit Bulut, Kanal 6, Kanal E, CNN Türk’te ekonomi yorumculuğu ve Radikal, Vatan ve Referans gazetelerinde ekonomi ve m”aliye konularında köşe yazarlığı yaptı. Parametre ve Finans Analiz programlarının yapımcılığını ve sunuculuğunu üstlendi. Doğuş Üniversitesi’nde bir dönem öğretim görevlisi olarak çalıştı.

2010’da getirildiği Habertürk TV genel yayın yönetmenliği görevine, 3 Ocak 2012 tarihinde Ciner Medya Grubu tarafından son verildi. Bununla birlikte Gazete Habertürk’teki köşesinden yayınladığı yazıları da sona ermiş oldu. Bir süre sonra Star Medya Grubu ile anlaştı ve 24 kanalının genel yayın yönetmenliğine getirildi. Ayrıca Star gazetesinde yazmaya başladı. 2009’da Habertürk TV’de başlattığı Sansürsüz adlı tartışma programını, 24 TV’de sundu. 2013 yılının temmuz ayında başbakanlık başdanışmanı olarak atandı. 30 Ağustos 2014’te ise yeni bir kararname ile cumhurbaşkanlığı ekonomiden sorumlu başdanışmanlığına atandı.

YİĞİT BULUT EŞİ KİMDİR?

Yiğit Bulut, 2000 yılında Şule Zeybek ile dünya evine girmiştir. Yiğit Bulut ve Şule Zeybek'in evlilikleri 10 yıl sürmüş çift, 2010'da boşanmıştır. Yiğit Bulut daha sonra gazeteci Burcu Bulut ile evlenmiştir.

YİĞİT BULUT TWİTTER HESABI NE?

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı - Cumhurbaşkanlığı ekonomi politikaları kurulu üyesi Yiğit Bulut'un Twitter hesabı: @yigitbulutt'tur.