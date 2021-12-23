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  3. 'Yıkılıyo' şarkısıyla şöhrete kavuşan Ayça Tekindor'dan akılalmaz paylaşım! Pitbull saldırısına uğrayan küçük kızın hayati tehlikesi sürerken söyledikleri sosyal medyayı ayağa kaldırdı!

'Yıkılıyo' şarkısıyla şöhrete kavuşan Ayça Tekindor'dan akılalmaz paylaşım! Pitbull saldırısına uğrayan küçük kızın hayati tehlikesi sürerken söyledikleri sosyal medyayı ayağa kaldırdı!

Gaziantep'te 4 yaşındaki kız Pitbull saldırısı sonrası yaşam mücadelesi verirken şarkıcı Ayça Tekindor'un "Bak bir daha sek söylüyorum: Hepimiz ölelim, hayvanlar yaşasın" paylaşımı tepki topluyor.

'Yıkılıyo' şarkısıyla şöhrete kavuşan Ayça Tekindor'dan akılalmaz paylaşım! Pitbull saldırısına uğrayan küçük kızın hayati tehlikesi sürerken söyledikleri sosyal medyayı ayağa kaldırdı!

Gaziantep'te iki pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan 4 yaşındaki kız çocuğu ağır bir şekilde yaralanmıştı. Konunun sosyal medyada gündeme gelmesinden sonra hayvanseverler ve olaya tepki gösterenler karşı karşıya geldi. Şarkıcı Ayça Tekindor'un paylaşımı ise birçok kişiyi çileden çıkardı.

"HEPİMİZ ÖLELİM, HAYVANLAR YAŞASIN"

2004 yılında "Yıkılıyo" şarkısıyla ün kazanan Ayça Tekindor, vahim olay sonrası Twitter hesabından "Bak bir daha sek söylüyorum: Hepimiz ölelim, hayvanlar yaşasın ! Önüme şu köpek saldırıları, yok pittbul vahşiymiş bilmem ne salak salak haberler i düşürenler, beğenenler, etkileşimde bulunanlar dahil herkesi engelleyeceğim. Fenalık bastı ! Buna "Ama çocuklar" diye yorum yapanları da" sözlerini paylaşması üzerine sosyal medya ayağa kalktı.

'Yıkılıyo' şarkısıyla şöhrete kavuşan Ayça Tekindor'dan akılalmaz paylaşım! Pitbull saldırısına uğrayan küçük kızın hayati tehlikesi sürerken söyledikleri sosyal medyayı ayağa kaldırdı!

TEPKİLER BÜYÜYOR

Köpeklerin saldırısına uğrayan küçük kızın ölümle pençeleştiğini hatırlatan kullanıcılar Tekindor'a tepki gösterdi. Tekindor gelen tepkiler üzerine "Cinsi gündeme girmemesi için öyle yazdım. Bir de ekstra trollerle uğraşmayayım diye" yazarak kendini savundu.

'Yıkılıyo' şarkısıyla şöhrete kavuşan Ayça Tekindor'dan akılalmaz paylaşım! Pitbull saldırısına uğrayan küçük kızın hayati tehlikesi sürerken söyledikleri sosyal medyayı ayağa kaldırdı!

Emine Özfalcı
Magazin Editörü
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