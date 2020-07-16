Yılan burcu nedir? Özellikleri nelerdir? Yılan burcu hangi ay? Burçlar değişti mi?
Sosyal medyada büyük etki yaratan yılan burcu kısa sürede en çok konuşulan konulara arasına girmeyi başardı. NASA'nın yaptığı açıklamayla birlikte yıldızların konumunun değişmesi burçların tarihlerini de değiştirdi. Ortaya atılan iddialara göre artık 12 değil 13 burç var. Peki Yılan burcu nedir? Özellikleri nelerdir? Yılan burcu hangi ay?
Astroloji meraklıların sıklıkla takip ettiği ve hayatımızı da her yönden etkileyen burçlarla ilgili ilginç bir iddia ortaya atıldı. Son zamanlarda sıklıkla gündem olan burçların tarihi değişti mi sorusuna NASA'dan cevap geldi. Peki burçların tarihi değişti mi? Terazi burcu, koç burcu, balık burcu hangi ay? Yılan burcu nedir? Özellikleri nelerdir? Yılan burcu hangi ay?
YILAN BURCU HANGİ AY?
Yılan burcu, astronomi takvimine 13'üncü burç olarak eklenmiş ve 29 Kasım-17 Aralık tarihlerini içine almıştır.
YILAN BURCU ÖZELLİKLERİ NELERDİR?
- Sessiz ve etkileyicidirler.
-Hiç bir hedefe direk gitmezler.
- İşlerini dolaylı yollardan hallederler.
- Yılan insanı ile anlaşmak ya da ona yaklaşmak bile yeterince zordur. ilişki kurulması oldukça zor bi karaktere sahiptir.
- Problem çözmek istemez kaçmayı tercih eder.
- İnsanları etkilemeye çalışmak en önemli işidir.
YILAN KADINI ÖZELLİKLERİ
Güvenli ortamları sever, güvene ihtiyaç duyar. Tembeldir, kendisini geliştirmek yerine hazıra konup, kendini geliştiren bir erkek arar.
Tutkulu bir kadındır.
toplumsal kurallara verdiği önem, Hırslı olmasına rağmen, çalışkan değil ve zekasını tam olarak kulllanmayı sevmez. Ama etrafında entellektüel olarak görünür. Öyle sanılması da hoşuna gider.
YILAN ERKEĞİ ÖZELLİKLERİ
Nazik ve stratejiktir.Herkese nasıl davranması gerektiğini bilir.Aşka düşkün ve yoğun bir şekilde duygusallık yaşayan bir adamdır.
Çok ilerleyemez korkaktır.Kolay güvenmez.Zenginleşmek ister ama çok istikrarlıdır.
GÜNCEL BURÇ TARİHLERİ
KOÇ: 18 Nisan-13 Mayıs
BOĞA: 13 Mayıs-21 Haziran
İKİZLER: 21 Haziran-20 Temmuz
YENGEÇ: 20 Temmuz-10 Ağustos
ASLAN: 10 Ağustos-16 Eylül
BAŞAK: 16 Eylül-30 Ekim
TERAZİ: 30 Ekim-23 Kasım
AKREP: 23 Kasım-29 Kasım
YAY: 17 Aralık-20 Ocak
OĞLAK: 20 Ocak-16 Şubat
KOVA: 16 Şubat-11 Mart
BALIK: 11 Mart-18 Nisan
YILAN: 29 Kasım-17 Aralık
BURÇ TARİHLERİ DEĞİŞTİ Mİ?
"Eksenel devinim" olgusundan dolayı Dünya'dan görülen yıldızların 3 bin yıl öncesine göre farklı konumda olduğu belirtiliyor. Bu da burçları oluşturan takımyıldızlarının da hareket ettiği anlamına geliyor. Alınan bu bilgiler de burçların tarihlerinin değiştiğinin göstergesi oluyor.
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