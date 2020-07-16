Astroloji meraklıların sıklıkla takip ettiği ve hayatımızı da her yönden etkileyen burçlarla ilgili ilginç bir iddia ortaya atıldı. Son zamanlarda sıklıkla gündem olan burçların tarihi değişti mi sorusuna NASA'dan cevap geldi. Peki burçların tarihi değişti mi? Terazi burcu, koç burcu, balık burcu hangi ay? Yılan burcu nedir? Özellikleri nelerdir? Yılan burcu hangi ay?

YILAN BURCU HANGİ AY?

Yılan burcu, astronomi takvimine 13'üncü burç olarak eklenmiş ve 29 Kasım-17 Aralık tarihlerini içine almıştır.

YILAN BURCU ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

- Sessiz ve etkileyicidirler.

-Hiç bir hedefe direk gitmezler.

- İşlerini dolaylı yollardan hallederler.

- Yılan insanı ile anlaşmak ya da ona yaklaşmak bile yeterince zordur. ilişki kurulması oldukça zor bi karaktere sahiptir.

- Problem çözmek istemez kaçmayı tercih eder.

- İnsanları etkilemeye çalışmak en önemli işidir.

YILAN KADINI ÖZELLİKLERİ

Güvenli ortamları sever, güvene ihtiyaç duyar. Tembeldir, kendisini geliştirmek yerine hazıra konup, kendini geliştiren bir erkek arar.

Tutkulu bir kadındır.

toplumsal kurallara verdiği önem, Hırslı olmasına rağmen, çalışkan değil ve zekasını tam olarak kulllanmayı sevmez. Ama etrafında entellektüel olarak görünür. Öyle sanılması da hoşuna gider.

YILAN ERKEĞİ ÖZELLİKLERİ

Nazik ve stratejiktir.Herkese nasıl davranması gerektiğini bilir.Aşka düşkün ve yoğun bir şekilde duygusallık yaşayan bir adamdır.

Çok ilerleyemez korkaktır.Kolay güvenmez.Zenginleşmek ister ama çok istikrarlıdır.

GÜNCEL BURÇ TARİHLERİ

KOÇ: 18 Nisan-13 Mayıs

BOĞA: 13 Mayıs-21 Haziran

İKİZLER: 21 Haziran-20 Temmuz

YENGEÇ: 20 Temmuz-10 Ağustos

ASLAN: 10 Ağustos-16 Eylül

BAŞAK: 16 Eylül-30 Ekim

TERAZİ: 30 Ekim-23 Kasım

AKREP: 23 Kasım-29 Kasım

YAY: 17 Aralık-20 Ocak

OĞLAK: 20 Ocak-16 Şubat

KOVA: 16 Şubat-11 Mart

BALIK: 11 Mart-18 Nisan

YILAN: 29 Kasım-17 Aralık

BURÇ TARİHLERİ DEĞİŞTİ Mİ?

"Eksenel devinim" olgusundan dolayı Dünya'dan görülen yıldızların 3 bin yıl öncesine göre farklı konumda olduğu belirtiliyor. Bu da burçları oluşturan takımyıldızlarının da hareket ettiği anlamına geliyor. Alınan bu bilgiler de burçların tarihlerinin değiştiğinin göstergesi oluyor.