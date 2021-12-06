Yeni yıla artık fazla bir süre kalmadı. Bu ayın sonunda yılbaşı kutlamaları gerçekleştirilecek. Bu kutlamaların en güzel yönlerinden birisi yılbaşı sofralarıdır. Çeşit çeşit yemek bu sofralarda sergilenir. Sadece yılbaşına özgü tatlar da bulunmaktadır. Ülkemizde normalde çok tüketilmeyen hindi de bu dönemde oldukça gündeme gelmektedir. Vatandaşlar sofralarını hindiyle süslemek isterken erkenden fiyat araştırması yapıyor. Uygun fiyatlara yılbaşı için hindilerini almak istiyorlar. Bu bağlamda, Yılbaşı hindi fiyatları ne kadar olacak? 2022 bütün ve yarım hindi kaç lira? Detaylar haberimizde...

YILBAŞI HİNDİ FİYATLARI NE KADAR?

Geçtiğimiz sene 250 TL olan bir hindinin fiyatı, 2022 yılına günler kala 300 TL'yi geçmiş durumda. Hindi etinin kilosu ise 45-50 TL seviyelerine ulaştı. Tabi bu fiyatlar an itibari ile çiftlikten alımlarda geçerli fiyatlar.

BÜTÜN HİNDİ

Çoğu zincir market henüz bütün hindi fiyatlarını listelemediler. Yalnızca Migros üzerinden iki markanın fiyatları görülmektedir. Onlar da şu şekildedir.

Bolca bütün hindinin kilogramı 43.90 TL'dir.

Pınar poşetli bütün hindinin kilogramı 100.00 TL olarak görülmektedir.

Marketler hindi fiyatları yayınladığında haberimizde yer vereceğiz.