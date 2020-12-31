Yılbaşı kartı yapımı kolay / Yılbaşı kartı yapımı örnekleri

2020 yılını iyisi kötüsüyle geride bırakıyoruz. Yeni yılda sevdiklerimizle uzun ve mutlu bir yıl bizi bekliyor olsun. 2021 yılına sayılı saatler kala yılbaşı kartı yapımı hakkında konular büyük revanşta. İşte size özel hazırladığımız en kolay ve en şahane yılbaşı kartı yapımı örnekleri...

YILBAŞI KARTI YAPIMI KOLAY ÖRNEKLER

Sürpriz Noel Ağacı nasıl yapılır?

Malzemeler şöyle;

Beyaz ve yeşil kağıt

Kahverengi kağıt

Yıldız için sarı kağıt

Kar tanesi efekti ya da çizmeniz için kalem

Uhu ya da tutkal

El işi kağıdı, renk olarak mavi tercih edebilirsiniz tamamen zevkinize göre

Makas ve kağıt kesici

Yapılışı aşağıdaki gibidir;

Kitap kısmını kesiniz.

Dilediğiniz bir renkte kitap oluşturmak için kartonu dikdörtgen şekilde kesiniz.

Kesilen parçayı tam ortadan katladığınızda sağ ve sol olmak üzere iki ayrı sayfa oluşturun.

Yeşil renkteki kartondan 1 parmak kalınlığında uzun şeritler kesin.

Bu şeritleri, 5 ayrı uzunlukta olacak şekilde ayarlayın.

Kesilen şeritleri yelpaze yöntemiyle katlayarak bekletin.

5 ayrı uzunlukta hazırladığınız yelpazeyi, az önce kestiğiniz kitap içine küçükten büyüğe doğru alt alta sıralayın.

Yelpazelerin iki ucuna yapıştırıcı sürün ve kitap içine yapıştırın. Alt alta yapıştırdığınızda çam ağacı şeklini alacaktır.

Şimdi de ağacın gövdesi için kahverengi kağıdı kullanarak ufak bir kare kağıt hazırlayın. Bu kahverengi kağıdı da tam ortadan katlayarak ağaç gövdesi için yeşil kağıtların alt kısmına yapıştırın.

Tüm kağıtlar şeklini korusun diye defteri birkaç dakika boyunca kapalı halde dinlendirin. Bu esnada yapıştırıcılar kuruyacağı için içindeki renkli detaylar kalıcı hale gelecektir.

Defteri açıp kapattığınızda, size merhaba diyen yılbaşı ağacını görebilirsiniz. Defter içinde kalan boşluklara, sevdikleriniz için yeni yıl dileklerinizi not düşebilirsiniz.

Kardan Adam Temalı Dilek Kartı Nasıl Yapılır?

Malzemeler şöyle;

Saman rengi karton

Desenli kumaş

Beyaz düğme

Siyah karton

Beyaz sim

Yapıştırıcı

Kırmızı beyaz geçişli ip

Yapılışı aşağıdaki gibidir;

Saman rengindeki kartonu dikdörtgen şekilde kesiniz.

Kartonun alt kısmından ayarlayarak tam ortada olacak şekilde, beyaz düğmeleri yapıştırınız.

Dilerseniz 1 büyük 1 küçük düğme kullanarak kısa boylu bir kardan adam oluşturabilirsiniz.

Kardan adamın boyun kısmında kullanmak için renkli ipten çok kısa şekilde kesin ve fiyonk hazırlayarak iki düğme arasına yapıştırın.

Siyah kartondan ise şimdi şapka yapacaksınız. Şapka için düğmenin boyutuna göre bir dikdörtgen bir adet de kare kağıt kesin.

Dikdörtgen siyah kağıdı yatırın ve kare kağıdı üzerine yapıştırın. Siyah bir şapka hazır olacak.

Hazırlanan şapkayı, kardan adamın başının üzerine yapıştırın.

Desenli kağıt kullanarak bir fiyonk daha elde edin. Dilerseniz kağıdın sağ ya da sol köşesine; dilerseniz geniş halde kartonun üst yüzeyine yapıştırın.

Dilediğiniz renkte bir kalem kullanarak yeni yıl kartının boş alanına dileklerinizi not düşün.

Son aşamada, karton üzerine bir miktar beyaz ya da gümüş sim serpiştirin ve uygun ölçüdeki zarfların içine yerleştirin.

Çam Ağacı Temalı Kart Nasıl Yapılır?

Malzemeler şöyle;

Nota içeren baskılı kağıt

Saman rengi karton

Yeşil renk karton

Siyah renk karton

Yapıştırıcı

Simli yapıştırıcı

Yapılışı aşağıdaki gibidir;

Saman rengindeki kağıtları dikdörtgen şekilde kesin.

Az önce kestiğiniz kağıtlardan 2 cm daha küçük ölçüde nota işaretlerinin yer aldığı kağıtları kesin.

Yapıştırıcı yardımıyla, tek renk kağıt üzerine notalı kağıtları yapıştırın ve kurumasını bekleyin.

Bu işlemlerin ardından yeşil renkli kağıtlardan ağaç ya da dilediğiniz deseni çıkartın.

Çam ağacı şeklinde kestiğiniz yeşil kağıtları, az önce hazırladığınız notalı kağıt üzerine yapıştırın.

Dilediğiniz renkte bir kağıttan yıldız şekli kesin ve ağacın tam üst noktasına yapıştırın.

Son aşamada simli yapıştırıcı kullanarak ağaç üzerinde zigzag çizerek ufak detaylar oluşturun.

Organik Yılbaşı Kartı Nasıl yapılır?

malzemeler şöyle;

Beyaz karton

Beyaz el işi kâğıdı

Renkli ve farklı ebatlarda üç adet düğme

Makas

Kuvvetli bir yapıştırıcı

Renkli kalem

Çam ağacı dalları

Hazırlanışı

Renkli düğmeleri, şekildeki gibi birbiri ile aynı hizada olmayacak şekilde dizelim ve yapıştıralım. Siyah ya da dilediğiniz farklı bir renkte kalemle şekildeki gibi çizim yapalım. Bu nokta, tam olarak yaratıcılığınızı konuşturabileceğiniz bir nokta .biraz da el becerinize de güveniyor olmalısınız. Dikdörtgen şeklinde kestiğiniz kartın sol üst köşesine ağaç dallarımızı şekildeki gibi yerleştirelim ve yapıştırıcı yardımıyla da sabitleyelim. Beyaz el işi kağıdından makas yardımı ile kar tanesi figürü hazırlayalım ve bir adet sol alt bir adet de sağ üst köşeye bu kar tanelerini yapıştıralım. Sağ alt köşeye de yılbaşı not ekleyiniz.

Sulu Boya Yılbaşı Kartı Nasıl Yapılır?

malzemeler şöyle;

Beyaz karton

Siyah ve ince uçlu bir kalem

Makas

Sulu boya

Tek yapmanız gereken dikdörtgen şeklinde bir karton almak ve sulu boya yardımıyla şekildeki gibi bir şaheser ortaya çıkarmak. Tabi siz görseldeki çizim ile sınırlı kalmak zorunda değilsiniz. Sadece yılbaşı kartı hazırladığımız için bu temada bir çizim yaparsanız daha iyi olacaktır. Ve son olarak da kartın üzerine minik bir yılbaşı notu iliştirmeyi de unutmayın! (Not: Siyah bir dolma kalem yardımıyla görseldeki gibi bir çizim yapmanız çok kolay olacaktır.