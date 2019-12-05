Yılbaşı tatili kaç gün 2020 | Yılbaşı tatili ne zaman kaç gün

Her sene olduğu gibi bu sene sonunda da en çok merak edilen konulardan biri Yılbaşı tatili ne zaman kaç gün sorusunun cevabı oluyor. Peki Yılbaşı tatili kaç gün 2020 detayları neler? İşte bilmeniz gereken her şey...

Yılbaşı tatili ne zaman 2020 yılında 1 Ocak hangi güne denk geliyor araştırması başladı. Özellikle öğrenci ve çalışan kesimin merakla beklediği yılbaşı tatili 2020 yılında çarşamba gününe denk geliyor. Yani 1 Ocak çarşamba günü resmi tatil okullar, devlet daireleri ve birçok iş yeri tatil olacak. Peki 31 Aralık salı günü yarım gün mü, öğleden sonra tatil mi? Yönetmeliğe göre yılbaşı öncesi tatil 31 Aralık tatil değil. Yani 31 Aralık günü okullar, devlet daireleri ve iş yerleri tam gün mesai yapacak. Özel sektörde çalışanlar ise yıllık izinlerini kullanıp tatil yapabilecek.

Yılbaşı tatili kaç gün 2020

2020 yılında kaç gün resmi tatil var ve 2020 resmi tatilleri hangi günlere denk geliyor araştırması şimdiden başladı. 2020 yılında öğrencilerin ve çalışanların yüzü resmi tatillerden yana gülecek. 2020 yılının ilk resmi tatili 1 Ocak Çarşamba günü yılbaşı tatili ile başlayacak. 2020 yılında Ramazan bayramı ise 24 Mayıs Pazar günü başlayacak. Kurban bayramı ise 31 Temmuz cuma günü başlayacak.

YENİ YIL TATİLİ

Yılbaşı tatili 1 Ocak çarşamba gününe denk gelecek.

Yılbaşının 2020’de hangi güne denk geldiği merak konusu. Yılbaşı ne zaman kutlanacak? Yılbaşı, herhangi bir takvime göre içinde bulunulan yılın bitimi ve bir sonraki yılın başlangıcıdır. Her yıl aralık ayının sonunda yeni yıla geçiş yapılıyor. 2020 yılbaşı kutlamaları için sabırsızlanan ve tatil planı yapmak isteyen vatandaşlar yeni yıla hangi gün geçileceğini öğrenmek istiyorlar.

2020 YILBAŞI NE ZAMAN?

2019 yılında 31 Aralık Salı gününe denk geliyor, 1 Ocak Çarşamba günü olacak

Yılbaşı tatili ne zaman kaç gün

Yılbaşı tatili her yıl olduğu gibi 31 Aralık akşamı başlayıp 1 Ocak akşamı sona erecek.

2019 yılında 31 Aralık Salı gününe denk geliyor, 1 Ocak Çarşamba günü olacak. 31 Aralık resmi tatil olmayacak. Öğrenciler ve çalışanlar yine aynı saatlerde işlerine ve okullarına gidecek.

YILBAŞI TATİLİ 5 GÜN OLACAK MI?

Konu hakkında henüz resmi açıklama gelmemesine karşın 2020 yılbaşı tatilinin 5 gün olması öngörülmüyor. Yani 28 Aralık cumartesi, 29 Aralık pazar, 30 Aralık pazartesi, 31 Aralık salı ve 01 Ocak çarşamba günü için tatil planı yapanlar izin kullanmak zorunda olacak.

2020 RESMİ TATİLLERİ BİRLEŞTİRENLER 44 GÜN TATİL FIRSATI

Her sene olduğu gibi bu sene sonunda da en çok merak edilen konulardan biri Yılbaşı tatili ne zaman kaç gün sorusunun cevabı oluyor. Peki Yılbaşı tatili kaç gün 2020 detayları neler? İşte bilmeniz gereken her şey...

Yapılan açıklamaya göre, yeni yılda çalışanlar tatillerini birleştirerek 44 gün izin yapabilecek. Ramazan ve Kurban Bayramı tatillerinin hafta sonuna denk geleceği 2020 yılında, birleştirme yapabilecekler için 44 gün izin imkanı doğacak.

Dini bayramların dışındaki resmi tatillerin hafta içine denk geleceği belirtilerek çalışanların 13,5 gün izin alarak dilerlerse 44 gün tatil yapabilecekleri öğrenildi.

31 ARALIK TATİL Mİ?

31 Aralık resmi tatil olmayacak. Okullar yine aynı saatlerde eğitim verecek.

2019 YILINDA RESMİ TATİL VAR MI?

2019 yılında son resmi tatil olan 29 Ekim geçtiğimiz günlerde gerçekleşti. Bu yıl içerisinde başka resmi tatil bulunmuyor.

2020 RESMİ TATİL TARİHLERİ

YENİ YIL TATİLİ

2020 Resmi tatil takvimine göre Yılbaşı tatili 1 Ocak Çarşamba gününe denk gelecek.

23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI TATİLİ

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Perşembe gününe denk geliyor. Çalışanlar Perşembe ve Cuma gününü bağlayarak toplamda 4 gün tatil yapabilecek.

1 MAYIS EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ TATİLİ

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Cuma gününe denk geliyor. Öğrenciler ve çalışanlar toplamda 3 gün tatil yapabilecek.

19 MAYIS GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI TATİLİ

19 Mayıs Atatürk`ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı Salı gününe denk geliyor. Çalışanlar pazartesi ve salı gününü bağlayarak toplamda 4 gün tatil yapabilecek.

RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ

23 Mayıs Cumartesi Ramazan Bayramı Arifesi

24 Mayıs Pazar Ramazan Bayramı 1.gün

25 Mayıs Pazartesi Ramazan Bayramı 2.gün

26 Mayıs Salı Ramazan Bayramı 3.gün

15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ TATİLİ

15 Temmuz Demokrasi Bayramı çarşamba gününe denk gelecek.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

30 Temmuz Perşembe Kurban Bayramı Arifesi

31 Temmuz Cuma Kurban Bayramı 1.gün

1 Ağustos Cumartesi Kurban Bayramı 2.gün

2 Ağustos Pazar Kurban Bayramı 3.gün

3 Ağustos Pazartesi Kurban Bayramı 4.gün

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI TATİLİ

30 Ağustos Zafer Bayramı pazar gününe denk gelecek.

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI TATİLİ

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı perşembe gününe denk gelecek.