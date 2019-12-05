Vatandaşlar 2022 yılında yılbaşı tatilinin ne zaman ve hangi gün olacağını merak ediyor. 'Yılbaşı tatili kaç gün 2022? Yılbaşı tatili ne zaman başlıyor?' başlıklarıyla araştırılan konuya haberimizde cevap verdik. İşte detaylar...

YILBAŞI TATİLİ KAÇ GÜN 2022?

Yılbaşı tatili ne zaman 2022 yılında 1 Ocak hangi güne denk geliyor araştırması başladı. Özellikle öğrenci ve çalışan kesimin merakla beklediği yılbaşı tatili 2022 yılında Cumartesi gününe denk geliyor. Yani 1 Ocak Cumartesi günü resmi tatil okullar, devlet daireleri ve birçok iş yeri tatil olacak. Peki 31 Aralık perşembe günü yarım gün mü, öğleden sonra tatil mi? Yönetmeliğe göre yılbaşı öncesi tatil 31 Aralık tatil değil. Yani 31 Aralık günü, uzaktan da olsa okullar, devlet daireleri ve iş yerleri tam gün mesai yapacak. Özel sektörde çalışanlar ise yıllık izinlerini kullanıp tatil yapabilirler.

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YILBAŞI TATİLİ KAÇ GÜN 2022?

2022 yılında kaç gün resmi tatil var ve 2022 resmi tatilleri hangi günlere denk geliyor araştırması şimdiden başladı. 2022 yılında öğrencilerin ve çalışanların yüzü resmi tatillerden yana gülecek. 2022 yılının ilk resmi tatili 1 Ocak Cumartesi günü yılbaşı tatili ile başlayacak. 2022 yılında Ramazan bayramı ise Mayıs, Pazar günü başlayacak. Kurban bayramı ise 8 Temmuz Salı günü başlayacak.

YILBAŞI TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Yılbaşı tatili 1 Ocak Cumartesi gününe denk gelecek. Yılbaşı, herhangi bir takvime göre içinde bulunulan yılın bitimi ve bir sonraki yılın başlangıcıdır. Her yıl aralık ayının sonunda yeni yıla geçiş yapılıyor. 2022 yılbaşı kutlamaları için sabırsızlanan ve tatil planı yapmak isteyen vatandaşlar yeni yıla hangi gün geçileceğini öğrenmek istiyorlar.

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YILBAŞI YASAĞI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Yeni yıla sayılı günler kala, vatandaşların yılbaşı planlarını tümden değiştirecek bir karara imza atıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Kabine Toplanstısının ardından İçişleri Bakanlığı yetkililerince 81 il valiliğine gönderilen genelge kapsamında, yılbaşında vatandaşların kalabalık gruplar halinde buluşarak vakit geçirmesinin virüsün yayılma riskini artıracağı düşünüldüğünden sokağa çıkma yasağı kararı alındığı belirtildi.

Bu kapsamda, 31 Aralık Perşembe günü saat 21.00'de başlayacak sokağa çıkma yasağı, 4 Aralık Pazartesi sabahı 05.00'te sona erecek. Hafta sonu uygulanan ksııtlama kararlarının, yılbaşı yasağı için de geçerli olacağının belirtildiği genelgede, vatandaşların yasak günleri saat 10.00 ile 17.00 arasında evlerine yürüme mesafesinde bulunan bakkal, market, fırın, kuruyemişçi, kasap, manav ve balıkçılara gidebileceğine dikkat çekildi.

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31 ARALIK TATİL Mİ?

31 Aralık resmi tatil olmayacak. Okullar (uzaktan eğitim şeklinde) ve iş yerleri yine aynı saatlerde faaliyette olacak.

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2021 RESMİ TATİL TARİHLERİ

YENİ YIL TATİLİ

2021 Resmi tatil takvimine göre Yılbaşı tatili 1 Ocak Cuma gününe denk gelecek.

23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI TATİLİ

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Cuma gününe denk geliyor.

1 MAYIS EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ TATİLİ

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Cumartesi gününe denk geliyor.

19 MAYIS GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI TATİLİ

19 Mayıs Atatürk`ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı Çarşamba gününe denk geliyor.

RAMAZAN BAYRAMI

12 Mayıs Çarşamba Ramazan Bayramı Arifesi

13 Mayıs Perşembe Ramazan Bayramı 1.gün

14 Mayıs Cuma Ramazan Bayramı 2.gün

15 Mayıs Cumartesi Ramazan Bayramı 3.gün

15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ TATİLİ

15 Temmuz Demokrasi Bayramı Perşembe gününe denk gelecek.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

19 Temmuz Pazartesi Kurban Bayramı Arifesi

20 Temmuz Salı Kurban Bayramı 1.gün

21 Ağustos Çarşamba Kurban Bayramı 2.gün

22 Ağustos Perşembe Kurban Bayramı 3.gün

23 Ağustos Cuma Kurban Bayramı 4.gün

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI TATİLİ

30 Ağustos Zafer Bayramı Pazartesi gününe denk gelecek.

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI TATİLİ

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Cuma gününe denk gelecek.