Yılbaşının yaklaşmasıyla emekli ikramiyesi internette araştırılmaya başlandı. Peki Yılbaşında emekliye ikramiye var mı 2022? Ne kadar? Emekliye ikramiye ödenecek mi? Tüm merak edilenler haberimizde...

EMEKLİLERE YILBAŞI İKRAMİYESİ VERİLECEK Mİ?

Emeklilere 2022'de de iki kez 1.100'er lira bayram ikramiyesi ödenecek. Ramazan Bayramı ikramiyesinin 2 Mayıs'ta başlayacak bayramın birkaç gün öncesinde; Kurban Bayramı ikramiyesinin ise 9 Temmuz'da başlayacak bayramın birkaç gün öncesinde verilmesi bekleniyor.

EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Emekli maaşına yapılan zam ile birlikte asgari ücrete yapılan zam kadar emekli maaşında da artış olması üzerinde duruluyor. Bu durumda, SGK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz’da aldıkları artışla birlikte yıllık zamlarının yüzde 35-40’ı bulacağı beklentiler arasında.

YILBAŞI SÖZLERİ NELERDİR?

Yılbaşı sözleri 2022 sevdiğine kısa, komik, güzel sözler atmak isteyenlerin en çok araştırdığı konulardan. Farklılık olsun diye Yılbaşı sözleri İngilizce versiyonunu da haberimize ekledik...

-Yeni yılın sana neşe ve mutluluk getirmesi dileğiyle.... en içten sevgilerimle..

-Yeni yılda, her şeyin gönlünüzce olmasını diler, tüm beklentilerinizin gerçekleşmesini temenni ederim. Mutlu yıllar...

- Sevgilerin birleştiği, belki durgun, belki yorgun, yine de mutlu, yine de umutlu, yіne de sevgі dolu nіce yıllara!

- Yeni bir yıla girerken sevgi ve barış diliyorum. Savaşların, acıların ve felaketlerin, geçip giden koca bir yıl gibi geride kalması umuduyla.. Nice Yıllara!

- Yine yeni bir yıl var kapımızda. 2022 yılına gireceğimiz şu günlerde istediğiniz her şeyin gerçekleşmesi dileğiyle. Mutlu yıllar...

- 2022 yılının sağlık, mutluluk, başarı ve bol kazanç getirmesi dilekleriyle. Mutlu yıllar...

- Yeni yılda tüm dargınlıkların bitmesi ve barış içinde yaşanması dileğiyle...

- Yaşamınca güzel yıllar, mutlu yarınlar hep senin olsun. MUTLU YILLAR!

-2022 yılında da hiç ümitsiz kalmaman ve hayallerine kavuşman dileğimle. İyi ve sağlıklı seneler!

- Koskoca bir yıl daha bitti, keyifli ve gülümseme dolu bir yeni yıl dilerim...

-Geleceği oluşturacak her yeni günün bir önceki günden daha güzel, isteklerinize uygun ve sizi daha da mutlu etmesi dileğiyle. Mutlu yıllar!

- Mutluluk bankasının sevgi şubesinde, 2022 no'lu hesabınıza, 365 gün daha yatırılmıştır. Mutlu bir şekilde harcamanız dileğiyle.. MUTLU YILLAR...

- Umarım 2022 size daha fazla umut, daha fazla sevinç ve daha fazla mutluluk getirir. MUTLU SENELER...

2022 RESMİ TATİL GÜNLERİ

1 OCAK YILBAŞI Cumartesi günü

23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI Cumartesi günü

1 MAYIS EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ Pazar günü

1 MAYIS RAMAZAN BAYRAMI ARİFESİ Pazar günü

2 MAYIS RAMAZAN BAYRAMI 1'NCİ GÜNÜ Pazartesi

3 MAYIS RAMAZAN BAYRAMI 2'NCİ GÜNÜ Salı

4 MAYIS RAMAZAN BAYRAMI 3'ÜNCÜ GÜNÜ Çarşamba

19 MAYIS ATATÜRK'Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI Perşembe günü

15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ Cuma günü

8 TEMMUZ KURBAN BAYRAMI ARİFESİ Cuma (YARIM GÜN)

9 TEMMUZ KURBAN BAYRAMI 1'İNCİ GÜNÜ Cumartesi

10 TEMMUZ KURBAN BAYRAMI 2'NCİ GÜNÜ Pazar

11 TEMMUZ KURBAN BAYRAMI 3'ÜNCÜ GÜNÜ Pazartesi

12 TEMMUZ KURBAN BAYRAMI 4'ÜNCÜ GÜNÜ Salı

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI Salı

28 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI ARİFESİ Cuma (YARIM GÜN)

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI Cumartesi

