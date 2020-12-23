Yılbaşında kız kardeşe alınacak hediyeler | Kız kardeşe hediye ne alınır?

2021'e sayılı günler kala, 2020'nin uğursuz bir yıl olduğu düşünenler yeni yıla girmenin değil bu yıldan çıkıyor olmanın mutluluğunu yaşıyor. Sebebi her ne olursa olsun, küçük şeylerde mutluluğu yakalayabilenler için pandeminin zorlu mücadelesiyle geçecek olan bu yılbaşında bizim de bazı tavsiyelerimiz var. Özellikle, virüs nedeniyle yılbaşını ailesinden ayrı geçirenlerin hediye arayışına cevap vermek için tüm seçenekleri haberimizde derledik. İşte kız kardeşinize alabileceğiniz en güzel hediyeler...

YILBAŞINDA KIZ KARDEŞE ALINACAK HEDİYELER

KİŞİYE ÖZEL 'DOĞDUĞUN GÜN NE OLDU' TAKVİMİ

Sizin için onun doğmuş olması en önemli olay olabilir ama dünyada yaşanan diğer gelişmeleri de yok saymamalıyız. Kişiye özel 'doğduğun gün ne oldu?' takvimi verilebilecek en güzel hediyelerden bir tanesi olabilir. Tabii yanında, 'Benim için o günün en büyük anlamı, senin hayata gözlerini açmış olman...' notuyla.

KİŞİYE ÖZEL PORTRE KARİKATÜR

Bir de çizen kişiden başına bir yılbaşı şapkası kondurmasını isterseniz bundan daha anlamlı bir hediye seçeneğiniz olamaz. Fakat illa 2020'den çıktığımız belli olsun derseniz bizim önerimiz ağzında maske olan bir fotoğrafını çizdirmeniz.

ÇİÇEK

Klasik ama eskimeyen bir hediye... Özellikle kadınlar çokça sevilen bir hediye alternatifi olan çiçek, hem bütçenize uygun hem de anlamlı bir hediye olabilir. Bizim tavsiyemiz saksıda, canlı bir çiçek almanız olacak.

KALEM

Klasiklerden devam edelim o halde. Üzerinde ismi yazılı bir kalem hediyesini beğenmeyecek insan sayısı yok denecek kadar az olsa gerek.

ÇANTA

Kadınların çantaya bayılması durumunu böyle özel günlerde avantaja çevirmeyeceksek kapitalizm ne işe yarar ki?

PARFÜM

Biraz daha ihtiyaca yönelik olan parfüm, kardeşiniz onu kullandıkça sizin o kokuyu duyup mutlu olmanıza sebep olacaktır.

ATKI - BERE - ELDİVEN SETİ

KArdeşim hasta olmasın diyenler için ideal bir hediye. Tam da mevsimi; kişiliğine uygun renklerde bir set onu mutlu edecektir.

KUPA

Zaman zaman kardeşlerin birbirini sinir ettiğini ve seslerini yükselttiklerini kimse inkar edemez herhalde. Eğer size çokça bağıran bir kız kardeşe sahipseniz sıcak içeceklerle sesinin kısılmasını önleyebilir. Yanına bir paket böğürtlen çayı da koyarsanız hediyeniz çok daha anlamlı olacaktır.

ANAHTARLIK

Sürekli üzerinde taşıdığı anahtarlığı kişiselleştirerek daha anlamlı kılabilirsiniz. Kişiye özel anahtarlık ile kardeşiniz çok mutlu olacaktır. İsterseniz cebine sığacak güzel bir cüzdan da alabilirsiniz.

MASA SETİ

Çalışma masasını kişiselleştirmesi ve eşyalardan yararlanması için kalemlik, notluk vs. içeren güzel bir masa seti alabilirsiniz.

DEFTER

Kişiye özel siyah veya renkli defter kalem seti oluşturabilirsiniz, hem işini kolaylaştıracak hem de masasında güzel bir görünüm oluşturacaktır.

ÇERÇEVE

İkinizin fotoğrafının olduğu, her daim başucunda duracak, baktıkça özlemini giderecek bir hediye daha.

Tüm bunların dışında, makyaj malzemesi, kol saati, kolye, yüzük, ceket, kulaklık, güneş gözlüğü, en iyi kız kardeş plaketi gibi hediyeler de tercih edilebilir.

YILBAŞI NEDİR?

Öncelikle, ülkemizde bu iki gün; Noel ve yılbaşı genellikle birbiriyle karıştılır.

Yılbaşı, eski bir yılın bitmesiyle yeni bir yıla girdiğimiz gündür. Eski yıl için Tanrı’ya şükrederiz ve yeni yıl için O’na dileklerde bulunur, dua ederiz. Bunu yakınlarımızla, sevdiklerimizle sevinç içerisinde yaparız. Sakin kaldığımızda ise hayatımızın muhasebesini yapar ve değiştirmemiz gereken konuları Tanrı’nın önüne getiririz. Bütün bunların hiçbirinde aşırılık, çılgınca partiler, içkinin su gibi aktığı eğlenceler yoktur. Sadelik esastır.

NOEL İLE YILBAŞI FARKI

Noel dediğimiz gün ise, İsa Mesih’in doğumunu ve yeryüzüne gelişini anıp kutladığımız gündür.

Genellikle batı kiliselerinde 24 Aralık’ta, doğu kiliselerinde ise 6 Ocak’ta kutlanır. Bu farkın sebebi eski dönemlerde kullanılan takvim farkından ileri gelir. İsa’nın doğum gününün yılın hangi günü, ne zaman kutlanacağı konusu bir yana; önemli olan İsa’nın doğumunun anlamıdır. Kutsal Kitap’a baktığımızda Tanrı’nın dört önemli mesaj verdiğini görüyoruz.

Öncelikle doğan kişi bir kurtarıcıdır, sıradan bir insan değildir. “Meryem bir oğul doğuracak. Adını İsa koyacaksın. Çünkü halkını günahlarından O kurtaracak.” İsa Mesih çarmıh üzerindeki ölümüyle günahları üzerine alan kurban kuzusudur. (Matta 1:21). Bu kurtarıcı dünyasal güçlere değil, ruhsal güçlere, özellikle de günaha ve ölüme karşı bir zafer kazanacaktır.

İkinci mesaj ise, ‘Tanrı Aramızda’dır. Evet, Tanrı her yerdedir ama aynı zamanda Tanrı, İsa Mesih aracılığıyla insan bedeni almış ve aramızda yaşamıştır.

Yeşaya Peygamber işte bunu bildirdi: “Bütün bunlar, Rab’bin peygamber aracılığıyla bildirdiği şu söz yerine gelsin diye oldu: “İşte, kız gebe kalıp bir oğul doğuracak; adını İmmanuel koyacaklar. İmmanuel, Tanrı bizimle demektir” (Matta 1:22-23). Tanrı’nın aramızda olması, aynı zamanda Tanrı’nın karakteri ile ilgili çok önemli bilgiler içermektedir. Tanrı insanla ilgilenir ve Tanrı alçakgönüllü bir Tanrı’dır. İnsanlar arasına gelip hayvanların yemek yediği bir yeri kendine beşik yapabilir. Bu asla O’nun yüceliğine zarar vermez, aksine sandığımızdan ne kadar yüce olduğunu kanıtlar.

İsa Mesih’in doğumu sevindirici bir haberdir. İncil sözcüğü sevindirici haber demektir. İsa Mesih’in Kendisi ‘İncil’dir, İncil bir kitaptan ibaret değildir. Çobanlara görünen Melek şöyle söylemişti: “Size, bütün halkı çok sevindirecek bir haber müjdeliyorum: Bugün size, Davut’un kentinde bir Kurtarıcı doğdu. Bu, Rab olan Mesih’tir. İşte size bir işaret: Kundağa sarılmış ve yemlikte yatan bir bebek bulacaksınız.” (Luka 2:11-12)

Dördüncü olarak, İsa Mesih’in doğumu esenlik getirmektedir. Esenlik, yani huzur ve barış. Tanrı ile aramızda olan günah engelinden dolayı insan hayatı tam bir kargaşa ve amaçsızlığa teslim edilmiştir. İşte Rab’bin doğumu, Tanrı ile barış ve esenliktir. “En yücelerde Tanrı’ya yücelik olsun, Yeryüzünde O’nun hoşnut kaldığı insanlara Esenlik olsun!” (Luka 2:14).

KAYNAK: kutsalkitap.org