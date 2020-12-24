Bu yıl yılbaşı, pandemiden dolayı farklı bir şekilde yaşanacak. Koronavirüs tedbirleri sebebiyle hem sokağa çıkma kısıtlaması hem de eğlence yerleri kapalı olacak. Yılbaşına evde girilecek olması nedeniyle vatandaşlar daha çok masalarında olacak yemeklere özen gösterecek. Ancak bağışıklık sistemi ve alınacak kilolardan uzak durmak isteyenler ise şimdiden yılbaşında ne yenmeli ve yenmemeli sorularını araştırmaya başladı. Peki yılbaşında nasıl beslenilmeli? Hangi yiyeceklerden uzak durulmalı? İşte Dr.Fevzi Özgönül'ün konuya ilişkin verdiği 7 öneri...

YILBAŞINDA NASIL BESLENMELİ, HANGİ YİYECEKLERDEN UZAK DURULMALI?

*Eğer çok çeşitli yiyeceklerin yer alacağı yılbaşı sofralarınız olacaksa fazla miktarda besin tüketmemeye gayret edilmeli.

*Yeni yılın ilk sabahı dinlenmiş, dinç ve canlı kalkıp tüm yıl da öyle dinç yaşamak istiyorsanız yılbaşından itibaren Beden Aklınızı kullanmaya devam edin.

Bir söz vardır alışverişe aç giderseniz, lüzumsuz birçok şey alırsınız aynı şekilde yılbaşı akşamı da yemeğe aç oturursanız çok fazla yiyip akşam uyuyamazsınız ve sabah çok yorgun kalkarsınız.

*Meyve canınız çekiyorsa akşam tercih etmek yerine yanında yoğurt ile öğünde yemenizde yarar ama meyveyi akşam tercih ederseniz gece rahat uyuyamayabilirsiniz.

*Akşam yemeğinde yılbaşı ritüellerinden ödün vermeyin fakat aceleniz de olmasın.

*Ertesi gün baş ağrısız ve dinlenmiş olarak kalkmak istiyorsanız acele yemeyin. Akşam zeytinyağlı yemekleri, etli yemekleri, hindiyi, iç pilavı, yoğurtlu mezeleri, çerezi serbestçe, çok aşırıya kaçmadan yemenizde bir sakınca yok.

*Çerez seçiminde mideyi rahatlatan beyaz leblebiden arada tüketmek aşırı yemek isteğini de frenleyecektir.

*Ve Geceyi mümkünse bir çorba ile sonlandırmak hem bütün gece yediğimiz yemeklerin daha kolay sindirilmesini hem de daha rahat uyumamızı sağlayacaktır. Çorba olarak işkembe, mercimek veya domates çorbası tercihler arasında olabilir.