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Yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo binlerce Euro parasını kaptırdı! Danışmanından filmleri aratmayacak dolandırıcılık yöntemi!

Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'nun danışmanı tarafından dolandırdığı ortaya çıktı. Dünyaca ünlü yıldız futbolcunun kredi kartı şifrelerini bilen eski seyahat danışmanının, 200 sahte seyahat düzenleyerek 288 bin Euro'yu hesabına aktardığı öğrenildi.

Yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo binlerce Euro parasını kaptırdı! Danışmanından filmleri aratmayacak dolandırıcılık yöntemi!

Dünyanın en iyi futbolcuları arasında görülen ve aynı zamanda en çok kazanan oyuncular arasında da yer alan Cristiano Ronaldo'nun, birlikte çalıştığı Geostar isimli bir acentenin çalışanı tarafından 3 yıl boyunca düzenli bir şekilde dolandırıldığı ortaya çıktı. Yıldız futbolcu adına 200'e yakın sahte seyahat düzenlediği öğrenilen danışmanın, Ronaldo'nun 288 bin Euro parasını zimmetine geçirdiği ifade edildi.

KART ŞİFRELERİNİ BİLİYORDU

Jornal de Noticias sitesinde yer alan habere göre; Maria Silva isimli seyahat danışmanı, Cristiano Ronaldo'nun kredi kartı şifrelerini biliyordu. Danışman, yıldız futbolcu adına yaklaşık 200 sahte seyahat düzenledi. Bu sahte seyahatlerin tüm masraflarını Cristiano Ronaldo'nun kredi kartlarını kullanarak ödeyen dolandırıcı, yıldız oyuncunun toplam 288 bin Euro çaldı.

Yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo binlerce Euro parasını kaptırdı! Danışmanından filmleri aratmayacak dolandırıcılık yöntemi!

DAHA ÖNCE DE BU SUÇTAN HÜKÜM GİYDİ

Cristiano Ronaldo'nun adına hiç gerçekleşmeyen 200 seyahat üzerinden 288 bin Euro'yu haksız bir şekilde hesabına aktaran 53 yaşındaki Maria Silva'nın 2017 yılında  da aynı suçtan hüküm giydiği ortaya çıktı. İngiltere'de top koşturan yıldız futbolcunun bu dolandırıcılık nedeniyle özel jetle Portekiz'e giderek konuyla ilgili gizli bir şekilde ifade verdiği öğrenildi.

NANİ VE MANUEL FERNANDES'İ DE DOLANDIRMIŞ

Maria Silva adlı dolandırıcı danışmanın, futbol camiasının tanınan isimlerinden, aynı zamanda ligimizde de top koşturmuş olan Portekizli futbolcular Nani ve Manuel Fernandes'in yanı sıra Jorge Mendes'i de aynı yöntemle toplamda 350 bin Euro değerinde dolandırdığı, bu nedenle de 4 yıl ceza aldığı öğrenildi.

Yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo binlerce Euro parasını kaptırdı! Danışmanından filmleri aratmayacak dolandırıcılık yöntemi!

DOLANDIRILANLAR LİSTESİ KABARIK

Maria Silva'nın, Cristiano Ronaldo'nun ünlü menajeri Jorge Mendes’i 14 bin sterlin, Eski Fenerbahçeli futbolcu Nani’yi 1500 sterlin, Beşiktaş'ın eski yıldızı Manuel Fernandes’i 2440 sterlin ve spor ajansı Gestifute’u ise 6 bin sterlin dolandırdığı öğrenildi.

Yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo binlerce Euro parasını kaptırdı! Danışmanından filmleri aratmayacak dolandırıcılık yöntemi!

4 YIL HÜKÜM GİYDİ

2017 yılında polis tarafından yapılan ilk sorgusunda soruları yanıtlamayı reddettiği öğrenilen Maria Silva’nın,  daha sonra çıkarıldığı mahkemede suçunu itiraf etmesinin ardından dolandırıcılık ve sahtecilikten suçlu bulunduğu ortaya çıktı. O dönemde Maria Silva'ya görevini kötüye kullanmak suçundan 4 yıl hapis cezası verildiği ve cezasının ertelendiği ortaya çıktı.

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