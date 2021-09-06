Yıldız futbolcular Gine'deki darbede mahsur kaldı! Liverpool, yıldız futbolcu Naby Keita için harekete geçti!

Gine'de meydana gelen askeri darbe nedeniyle FIFA tarafından Fas-Gine maçı ertelenmişti. Gine'de bulunan bazı oyuncuların ise ülkeden çıkış yapamadığı ve kulüplerinden destek beklediği ifade edildi. İkinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilen ülkede futbolcuların durumlarının şu an için iyi olduğu ifade edilirken İngiliz ekibi Liverpool, Naby Keita'yı geri döndürmek için harekete geçti.

YILDIZ OYUNCULAR MAHSUR KALDI

Liverpool forması giyen Gineli Naby Keita'nın dışında, Fas Milli Takımı kaptanı Wolves defansı Romain Saiss, QPR oyuncusu Faslı Ilias Chair, Watford’un Faslı orta saha oyuncusu Imran Louza ve sol beki Adam Masina ve Paris Saint-Germain’in sağ beki Faslı Achraf Hakimi darbenin ortasında kalan futbolcular arasında yer alıyor.

KEİTA'NIN DURUMU İYİ

Gine milli takımı oyuncularının tam olarak nerede olduğu konusunda net bir bilgi bulunmazken ülkedeki darbe ve kaosa rağmen Liverpool'un yıldızı Naby Keita’nın güvende olduğu ve herhangi bir problem yaşamadığı ifade edildi.

Liverpool takım sözcüsü, Naby Keita ile iletişim halinde olduklarını ve yıldız oyuncuları Liverpool’a güvenli bir şekilde getirmek için yetkililerle birlikte harekete geçtiklerini kaydetti.

Liverpool'un temasları sonrası Keita, Gine'den çıkarılacak. Keita için özel jet gönderilecek ve futbolcu İngiltere'ye dönecek.

FAS MİLLİ TAKIMI ÜLKESİNE DÖNDÜ

Faslı oyuncuların ise ve ekibin bir süre otellerinde mahsur kaldıktan sonra ülkelerinin büyükelçiliklerinin de yardımıyla güvenli bir şekilde ülkeden ayrıldıkları ifade edildi.