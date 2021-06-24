Huwaei'den Lewandowski'ye büyük jest: İmzası Watch 3 Pro'nun tasarımı oldu

Çinli üretici Huawei, piyasaya sunduğu yeni akılı saatleri Watch 3 ve Watch 3 Pro için yıldız futbolcu Robert Lewandowski’ye özel bir tasarım saat hazırladı.

Lewandowski için özel tasarlanan saatte “RL9” yazılı bir logo yer alıyor. Logo Robert Lewandowski’nin baş harfleri ve forma numarası olan 9 sayısı ile birlikte yıldız futbolcunun imzası da saatin üzerinde bulunuyor.

DİĞER SAATLERDEN ÇOK FARKLI

Huawei Watch 3 ve Watch 3 Pro, titanyum gövde ve 22 mm standart kayışa sahip. Lüks saatler genelde çok ağır olma eğilimindedir, ancak bu saatler bilekte yük oluşturmayacak şekilde dizayn edilmiş. Kutuda bir kauçuk ve metal bir kayış bulunuyor, Watch 3 Pro'yu kıyafetlerinize uygun şekilde kombinleyebilirsiniz. Saat eşsiz bir tasarıma sahip. Dokunmatik ekranın etrafındaki çerçeve günün her saati için 24 bölüme ayrılmış. Bu özelliklerinin yanında bir de ünlü futbolcunun imzası yer alacak.

25 KİŞİ İLE TANIŞMA, 10 KİŞİYE FORMA SÜRPRİZİ

Lewandowski’nin ülkesi Polonya’da ise Huawei markası daha fazla promosyon sunuyor. Futbolseverler için özel tasarlanan Watch 3 veya Watch 3 Pro'yu 9 Ağustos’tan önce alan 25 kişi, Lewandowski’yle tanışma fırsatı yakalayacak. Başka bir kampanyada ise 10 kişiye imzalı Lewandowski forması armağan edileceği duyuruldu.