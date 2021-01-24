Yıldız Kültür kimdir? Nereli? Kaç yaşında? Hangi dizilerde rol aldı?
Star TV'nin yeni dizisi Seni Çok Bekledim'in yayınlanmasına sayılı günler kala oyuncu Kadrosu merak edilmeye başladı. Dizide rol alacak Yıldız Kültür'ün hayatı izleyici tarafından araştırılıyor. Peki Yıldız Kültür kimdir? Nereli? Kaç yaşında? Hangi dizilerde rol aldı? İşte detaylar...
Yıldız Kültür kimdir? Nereli? Kaç yaşında? Hangi dizilerde rol aldı? Soruları izleyici tarafından araştırılmaya başladı. Star TV'nin yeni yapımı Seni Çok Bekledim' de rol alan Yıldız Kültür merak konusu oldu. Ayrıntıları haberimizde derledik...
YILDIZ KÜLTÜR KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA?
Yıldız Kültür, 31 Aralık 1944 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. Ankara Devlet Konservatuarı mezunudur. Mezuniyetin ardından İzmir, Ankara ve İstanbul Devlet Tiyatrolarında uzun yıllar görev almıştır.
76 yaşındaki Kültür, 2. Yeşilçam Ödülleri’nde Issız Adam filmindeki Müzeyyen rolüyle En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülünü almıştır.
Mahmut Mangal, Aşka Sürgün, Kırık Kanatlar, Hatırla Sevgili, Kabuslar Evi: Tanıdık Yabancı, Menekşe ile Halil, Melekler Korusun, Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi, Küçük Sırlar, Merhaba Hayat, Karadayı, Firuze, Kocamın Ailesi, İstanbul Sokaklar, Kalk Gidelim ve Seni Kimler Aldı, Adem'in Trenleri, Issız Adam, Aşkın İkinci Yarısı, Güneşi Gördüm, Mucize, Seni Seviyorum Adamım, Hadi Be Oğlum gibi dizi ve filmlerde rol alan Yıldız Kültür, şimdilerde Star TV ekranlarında yayın hayatına başlayacak olan "Seni Çok Bekledim" dizisinde rol almaktadır. Yıldız Kültür, 1.72 metre boyunda ve Oğlak burcudur.
HANGİ DİZİLERDE ROL ALMIŞTIR?
Kalk Gidelim- 2017-2018
Seni Kimler Aldı -2017
İstanbul Sokakları - 2016
Mucize - 2014
Seni Seviyorum Adamım - 2014
Kocamın Ailesi- 2014
Karadayı - 2013
Merhaba Hayat- 2012
Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi - 2011-2013
Küçük Sırlar - 2010
Melekler Korusun 2008
Güneşi Gördüm - 2009
Issız Adam : Çağan Irmak - 2008
Adem'in Trenler - 2007 Hala
Menekşe ile Halil - 2007
Hatırla Sevgili - 2006
Kabuslar Evi- 2006 Sultan Şahvar
Kırık Kanatlar- 2005
Dudaktan Kalbe- 2004