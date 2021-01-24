Yıldız Kültür kimdir? Nereli? Kaç yaşında? Hangi dizilerde rol aldı? Soruları izleyici tarafından araştırılmaya başladı. Star TV'nin yeni yapımı Seni Çok Bekledim' de rol alan Yıldız Kültür merak konusu oldu. Ayrıntıları haberimizde derledik...

YILDIZ KÜLTÜR KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Yıldız Kültür, 31 Aralık 1944 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. Ankara Devlet Konservatuarı mezunudur. Mezuniyetin ardından İzmir, Ankara ve İstanbul Devlet Tiyatrolarında uzun yıllar görev almıştır.

76 yaşındaki Kültür, 2. Yeşilçam Ödülleri’nde Issız Adam filmindeki Müzeyyen rolüyle En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülünü almıştır.

Mahmut Mangal, Aşka Sürgün, Kırık Kanatlar, Hatırla Sevgili, Kabuslar Evi: Tanıdık Yabancı, Menekşe ile Halil, Melekler Korusun, Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi, Küçük Sırlar, Merhaba Hayat, Karadayı, Firuze, Kocamın Ailesi, İstanbul Sokaklar, Kalk Gidelim ve Seni Kimler Aldı, Adem'in Trenleri, Issız Adam, Aşkın İkinci Yarısı, Güneşi Gördüm, Mucize, Seni Seviyorum Adamım, Hadi Be Oğlum gibi dizi ve filmlerde rol alan Yıldız Kültür, şimdilerde Star TV ekranlarında yayın hayatına başlayacak olan "Seni Çok Bekledim" dizisinde rol almaktadır. Yıldız Kültür, 1.72 metre boyunda ve Oğlak burcudur.

HANGİ DİZİLERDE ROL ALMIŞTIR?

Kalk Gidelim- 2017-2018

Seni Kimler Aldı -2017

İstanbul Sokakları - 2016

Mucize - 2014

Seni Seviyorum Adamım - 2014

Kocamın Ailesi- 2014

Karadayı - 2013

Merhaba Hayat- 2012

Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi - 2011-2013

Küçük Sırlar - 2010

Melekler Korusun 2008

Güneşi Gördüm - 2009

Issız Adam : Çağan Irmak - 2008

Adem'in Trenler - 2007 Hala

Menekşe ile Halil - 2007

Hatırla Sevgili - 2006

Kabuslar Evi- 2006 Sultan Şahvar

Kırık Kanatlar- 2005

Dudaktan Kalbe- 2004