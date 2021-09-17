Yıldız oyuncu golü attı diye sevindi, babasının vefat ettiği haberini aldı! Nathan Ake'nin hüzün verici paylaşımı!

Şampiyonlar Ligi’nde Alman ekibi RB Leipzig ile karşılaşan Manchester City, tam 9 golün yaşandığı maçı 6-3 kazanan taraf oldu. İngiliz ekibinin savunma oyuncusu Nathan Ake ise maçta attığı gole sevinirken sırada babasının yaşamını yitirdiğinden habersizdi. İngiliz ekibinin maçtaki ilk golünü kaydeden Ake, Şampiyonlar Ligi kariyerindeki ilk golünü kaydederken, maçın ardından vefat haberini alınca yaptığı paylaşımla yürekleri dağladı.

"BU GOL SENİN İÇİNDİ BABA"

Ake, sosyal medyada yaptığı açıklamada, “Son birkaç hafta hayatımın en zor günleriydi, babam çok hastaydı ve daha fazla tedavisi mümkün değildi. Nişanlımdan, ailemden ve arkadaşlarımdan çok destek aldığım için şanslıydım. Şampiyonlar Ligi’nde golümü attıktan sadece birkaç dakika sonra babamı kaybettim. Belki beni oynarken izlemek onu gururlandırmış ve mutlu etmiştir. Her zaman benimle olduğunu biliyorum baba, her zaman kalbimde olacaksın, bu gol senin içindi baba” ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE MAÇI ÖNCESİ KADRODAN ÇEKİLMİŞTİ"

Hollandalı savunma oyuncusu, yakın zamanda Milli takımımıza karşı oynanan son Dünya Kupası Elemeleri için Hollanda kadrosundan çekildiğini ve bunun babasının ölümcül hasta olmasından kaynaklandığını ifade etmişti.