Lionel Messi, Paris Saint-Germain'e imza attı! Yıldız oyuncu basın toplantısında açıklamalarda bulundu

Barcelona'dan ayrılığı ile gündeme gelen ve hangi takıma gideceği merakla beklenen Messi, PSG ile anlaşmışı. Arjantinli yıldız oyuncu, Fransız ekibiyle sözleşme imzaladı. Lionel Messi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Messi'nin imza sırasında yaptığı açıklamalardan satır başları şöyle:

"BURADA OLDUĞUM İÇİN MUTLUYUM"

Barcelona'dan ayrılmak çok zordu ancak yine de burada olduğum için çok mutluyum. Heyecanlıyım ve hemen şimdi antrenmanlara başlamak istiyorum. Hala oynamak istiyorum, hala kazanmak istiyorum. Kulübün her kupa için savaşmaya hazır olduğunu hissediyorum

"ÇOK EĞLENECEĞİZ"

İlk maçımın ne zaman olacağını bilmiyorum. Umarım en kısa zamanda olur. Oynamak istiyorum. Çok mutluyum. Bu çılgınca olacak. Dünyanın en iyi oyuncularıyla oynayacağım. Neymar ve Mbappe'yle birlikte oynamak büyük bir mutluluk, kadromuzda harika oyuncular var. Çok eğleneceğiz.

"BİRLİKTE DAHA GÜÇLÜ OLACAĞIZ"

PSG çok hazır durumda. Ben buraya sadece yardım etmek için geldim gibi görünüyor. Benim hedeflerim burada kupalar kazanmak ve benim için burası harika bir yer. Takımımız çok iyi. Hiç Şampiyonlar Ligi'ni kazanmadık bu yüzden her oyunu kazanacak şekilde hazır olmalıyız. Neymar'la birbirimizi iyi tanıyoruz. Umarım birlikte çok daha güçlü olacağız.