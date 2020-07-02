Yıldız Tilbe isyan etti: 'Namussuz kedi Sezen'in koynunda uyudu'

Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, önceki akşam Yeşim Salkım ile Ulus'taki bir mekandan çıkarken görüntülendi. Yakın zamanda program çekmeye başlayacağını söyleyen şarkıcı, Sezen Aksu'ya verdiği kedisi hakkında da konuştu.

"NAMUSSUZ KEDİ"

Kendi kedisini Sezen Aksu'ya hediye ettiği yönündeki haberler hakkında konuşan Yıldız Tilbe, "Kediyi Sezen'e hediye ettim. Düşünebiliyor musunuz? Böyle bir şans kime nasip olur? Namussuz kedi! Evde bir türlü sevdirmedi kendini. Sezen'e bir götürdüm, koynunda iki saat uyudu" dedi.Yıldız Tilbe'den güldüren kedi isyanı: Namussuz kedi Sezen Aksu'nun koynunda uyudu.

"PEK NİYETİ YOK GİBİ GÖRÜNÜYOR"

Minik Serçe lakaplı Sezen Aksu'nun sahnelere dönüp dönmeyeceği hakkında konuşan Tilbe, "Allah'a bin şükür Sezen çok iyi, turp gibi, fıstık gibi. Sahnelere dönecek mi bilmiyorum. Pek niyeti yok gibi görünüyor ama kendi bilir" ifadelerini kullandı.Yıldız Tilbe'den güldüren kedi isyanı: Namussuz kedi Sezen Aksu'nun koynunda uyudu.

ÜNLÜ İSİMLERLE PROGRAM ÇEKECEK

Son olarak O Ses Türkiye'de yer alan Yıldız Tilbe, ünlü isimlerin yer alacağı yeni projesi için gün sayıyor. Bu konu hakkında konuşan şarkıcı, "Yeşim, Hadise, Bülent Ersoy... Herkesi konuk alacağım. Sizler için güzel videolar çekip sohbet edeceğiz" diyerek sevenlerini heyecanlandırdı.