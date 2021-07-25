Yıldız Tilbe sahnedeyken olay çıktı! Ece Erken - Şafak Mahmutyazıcıoğlu çiftinin bir grupla kavga ettiği iddia ediliyor! Ece Erken ve Şafak Mahmutyazıcıoğlu çifti Yıldız Tilbe'nin sahne aldığı mekana gitti. Çiftin, başka bir grupla kavga ettiği iddia edildi.

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Ece Erken, geçtiğimiz haftalarda Bodrum'da evlendiği eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'yla Yıldız Tilbe'nin sahne aldığı mekana gitti. Tilbe sahnedeyken çiftin başka bir grupla büyük bir kavgaya karıştığı söylendi. Ünlü sunucu Ece Erken, eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'yla önceki gece Bodrum'daki Mücver Restaurant'a Yıldız Tilbe'yi izlemeye gitti. Çiftin, sebebi belli olmayan bir neden yüzünden başka bir masadaki grupla tartıştıkları iddia edildi. İkilinin, yanında Sezer Çakır'ın da olduğu öğrenildi. MASALAR HAVADA UÇUŞTU Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından masaların havada uçuştuğu gecede diğer misafirlerin masa altına girdiği iddia edilirken Ece Erken'in kaşının patladığı Mahmutyazıcıoğlu'nun da dişlerinin kırıldığı konuşuluyor. Olay sonrası polislerin müdahalede bulunduğu öğrenildi.

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