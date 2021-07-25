Eşinin ihanet ettiği iddialarına yanıt veren Kibariye açıklamasıyla herkesi hayrete düşürdü: "Bizi annemiz böyle yetiştirdi"Banyosuna buzlu cam taktıran genç Gazeteci komşusundan aldığı notla şoke olduAtatürk Orman Çiftliği'nde kahreden görüntüler! Yine ciğerlerimiz yandıCemaate namaz kıldırdıktan sonra fenalaştı, 'ben iyiyim' dedi ancak kurtarılamadıCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Filenin Sultanları'na tebrik "Çok duygulandırdınız"Yıldız Tilbe sahnedeyken olay çıktı! Ece Erken - Şafak Mahmutyazıcıoğlu çiftinin bir grupla kavga ettiği iddia ediliyor!Kamp yapmak isteyen ünlü iş insanı 70 metrelik kayalıklardan uçtuKoruma altına alınmıştı ama kurtarılmadı! Kuyucuk Gölü kuruduHarvardlı uzmandan korkutan açıklama "Pandemide 4. zirvenin yükselişi içindeyiz"Helin Avşar'ın banyoda verdiği cüretkar poz olay oldu! Tüm dikkatleri üzerine çekti!
İstanbul29 °C
  1. HABERLER
  2. MAGAZİN
  3. Yıldız Tilbe sahnedeyken olay çıktı! Ece Erken - Şafak Mahmutyazıcıoğlu çiftinin bir grupla kavga ettiği iddia ediliyor!

Yıldız Tilbe sahnedeyken olay çıktı! Ece Erken - Şafak Mahmutyazıcıoğlu çiftinin bir grupla kavga ettiği iddia ediliyor!

Ece Erken ve Şafak Mahmutyazıcıoğlu çifti Yıldız Tilbe'nin sahne aldığı mekana gitti. Çiftin, başka bir grupla kavga ettiği iddia edildi.

Yıldız Tilbe sahnedeyken olay çıktı! Ece Erken - Şafak Mahmutyazıcıoğlu çiftinin bir grupla kavga ettiği iddia ediliyor!

Ece Erken, geçtiğimiz haftalarda Bodrum'da evlendiği eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'yla Yıldız Tilbe'nin sahne aldığı mekana gitti. Tilbe sahnedeyken çiftin başka bir grupla büyük bir kavgaya karıştığı söylendi.

Ünlü sunucu Ece Erken, eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'yla önceki gece Bodrum'daki Mücver Restaurant'a Yıldız Tilbe'yi izlemeye gitti. Çiftin, sebebi belli olmayan bir neden yüzünden başka bir masadaki grupla tartıştıkları iddia edildi. İkilinin, yanında Sezer Çakır'ın da olduğu öğrenildi.

Yıldız Tilbe sahnedeyken olay çıktı! Ece Erken - Şafak Mahmutyazıcıoğlu çifti bir grupla kavga ettiği iddia ediliyor!

MASALAR HAVADA UÇUŞTU

Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından masaların havada uçuştuğu gecede diğer misafirlerin masa altına girdiği iddia edilirken Ece Erken'in kaşının patladığı  Mahmutyazıcıoğlu'nun da dişlerinin kırıldığı konuşuluyor.

Yıldız Tilbe sahnedeyken olay çıktı! Ece Erken - Şafak Mahmutyazıcıoğlu çifti bir grupla kavga ettiği iddia ediliyor!

Olay sonrası polislerin müdahalede bulunduğu öğrenildi.
Yıldız Tilbe sahnedeyken olay çıktı! Ece Erken - Şafak Mahmutyazıcıoğlu çifti bir grupla kavga ettiği iddia ediliyor!

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT