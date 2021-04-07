Yılın aşk iddiası: Sıla Gençoğlu ve İlker Kaleli aşkı gündeme bomba gibi düştü!

Özel hayatıyla sık sık adından söz ettiren şarkıcı Sıla, yeni biten evliliğinin ardından bu defa da kalbini İlker Kaleli'ye kaptırmasıyla gündeme geldi.

TEK CELSEDE AYRILMIŞTI

Geçtiğimiz yıl şef Hazer Amani ile başlayan evliliğini tek celsede sonlandıran Sıla İlker Kaleli ile yeni bir aşka yelken açtı. Ünlü oyuncu İlker Kaleli ise "Poyraz Karayel" adlı dizide rol arkadaşı olan ve uzun süre beraberlik yaşadığı Burçin Terzioğlu'ndan flaş bir kararla yollarını ayırmıştı.

BU KEZ KALBİN'İ İLKER KALELİ'YE KAPTIRDI

Özel hayatındaki çalkantılar ile sık sık magazin gündemine konu olan şarkıcı Sıla'nın kalbini oyuncu İlker Kaleli’ye kaptırdığı iddia ediliyor. Bir aydır birlikte olduğu öne sürülen çiftin oldukça mutlu olduğu söyleniyor. Çıkan haberlerin ardından konuya ilişkin olarak çiften herhangi bir açıklama gelmemesi de haberleri doğruladı.