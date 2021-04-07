Kilis'te Ramazan yardımı 7 bin kişiye ulaşacakMustafa Küçük kimdir? Nereli? Kaç yaşında? | Mustafa Küçük hang şirketin sahibi? Yatırımları neler?MS hastası genç kız canı gibi sevdiği kaybolan köpeğini getirene 2 bin lira verecekUzman isim uyardı "Pandeminin getirdiği hareketsiz yaşam, insülin direncini tetikliyor"Antalya'da Ramazan ayı boyunca Ziraat Vakti Tarım Söyleşileri sürecekHiçbir güvenlik önlemi yok! İnşaatın 10. katında yürekleri ağızlara getiren çalışmaSosyal medyada paylaşımlarınıza dikkat: Suç işlemiş sayılırsınızFutbol severlere müjde! İtalya - Türkiye maçı seyircili olabilirFenerbahçe Opet- Eczacıbaşı Vitra maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Yılın aşk iddiası: Sıla Gençoğlu ve İlker Kaleli aşkı gündeme bomba gibi düştü!
İstanbul14 °C
  1. HABERLER
  2. MAGAZİN
  3. Yılın aşk iddiası: Sıla Gençoğlu ve İlker Kaleli aşkı gündeme bomba gibi düştü!

Yılın aşk iddiası: Sıla Gençoğlu ve İlker Kaleli aşkı gündeme bomba gibi düştü!

Geçtiğimiz ay şef Hazer Amani ile olan evliliğini tek celsede sonlandıran şarkıcı Sıla Gençoğlu'nun adı oyuncu İlker Kaleli ile aşk yaşadığı iddiasıyla anılmaya başlandı. Yaklaşık 1 aydır birlikte oldukları öne sürülen ikiliden bir açıklama gelmedi.

Yılın aşk iddiası: Sıla Gençoğlu ve İlker Kaleli aşkı gündeme bomba gibi düştü!

Özel hayatıyla sık sık adından söz ettiren şarkıcı Sıla, yeni biten evliliğinin ardından bu defa da kalbini İlker Kaleli'ye kaptırmasıyla gündeme geldi. 

Yılın aşk iddiası: Sıla Gençoğlu ve İlker Kaleli aşkı gündeme bomba gibi düştü!

TEK CELSEDE AYRILMIŞTI

Geçtiğimiz yıl şef Hazer Amani ile başlayan evliliğini tek celsede sonlandıran Sıla İlker Kaleli ile yeni bir aşka yelken açtı. Ünlü oyuncu İlker Kaleli ise "Poyraz Karayel" adlı dizide rol arkadaşı olan ve uzun süre beraberlik yaşadığı Burçin Terzioğlu'ndan flaş bir kararla yollarını ayırmıştı.

Yılın aşk iddiası: Sıla Gençoğlu ve İlker Kaleli aşkı gündeme bomba gibi düştü!

BU KEZ KALBİN'İ İLKER KALELİ'YE KAPTIRDI

Özel hayatındaki çalkantılar ile sık sık magazin gündemine konu olan şarkıcı Sıla'nın kalbini oyuncu İlker Kaleli’ye kaptırdığı iddia ediliyor. Bir aydır birlikte olduğu öne sürülen çiftin oldukça mutlu olduğu söyleniyor. Çıkan haberlerin ardından konuya ilişkin olarak çiften herhangi bir açıklama gelmemesi de haberleri doğruladı.

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT