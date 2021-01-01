Yılın en başarılı belediye başkanları seçildi! İlk 3'e çok şaşıracaksınız

Sonar Araştırma şirketi her yıl olduğu gibi bu yıl da en başarılı belediye başkanlarını ortaya çıkarmak için anket düzenledi. 1 Kasım - 27 Aralık tarihinde 20 büyükşehrin 7 tanesinde yüz yüze 13'ünde ise telefonla yapılan anketin sonuçları belli oldu.

Vatandaşlara sorulan "Yaşadığınız şehirdeki belediye başkanı başarılı mı?" anket sorusunun sonuçlarına göre 56.4 oy ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu en başarılı başkan seçildi.

İKİNCİLİK KOLTUĞUNA MEHMET SEKMEN OTURDU

Listenin ikinci sırasında yüzde 56.1 oy oranıyla AK Partili Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen yer aldı.

TUNÇ SOYER ÜÇÜNCÜ OLDU

İzmir'in CHP'li Belediye Başkanı Tunç Soyer ise yüzde 55.6 ile üçüncü sırada. Dördüncü sırada da Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın var. Akın'ın oy oranı ise yüzde 54.7.Beşinci sırada ise Eskişehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen var. Eskişehirlilerin yüzde 53.8'i Erşen'in icraatlarından memnun olduklarını söyledi.

MANSUR YAVAŞ İLK 5'E GİREMEDİ

Öte yandan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş kendisine ilk beş içinde yer bulamadı. Yüzde 52,5 oy alan Yavaş altıncı sırada yer aldı.