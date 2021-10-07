"Yılın En İyi Sabah Programı" ödülüne Müge Anlı ile Tatlı Sert layık görüldü! Anlı canlı yayında liderliğini ilan etti!

Çözülemeyen olayların enine boyuna araştırılarak çözüme kavuşturulduğu program Müge Anlı İle Tatlı Sert'te seyircileri ekran başına kilitlemeye devam ederken, Türkiye'nin popüler dergi isimlerinden olan "Gossipmag Dergi", Müge Anlı ve ekibini "Yılın En İyi Sabah Programı" ödülüne layık gördü. 2. Gossipmag Business ödüllerinde yılın en iyi sabah programı ödülü alan Müge Anlı, canlı yayında ödülünü havaya kaldırırken, "yalnız ödül çok güzel, taşlı tuşlu, tam benlik" yorumunda bulundu.

Ödülü ile kameralara poz veren Anlı, "Gossipmag 2. business ödüllerinde "Yılın En İyi Sabah Programı" ödülünü almışız. Ödül verenlere ve internetten oylamayla bizi bu ödüle layık gören tüm seyircilerimize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. Ödülün şıklığına da dikkat çeken Anlı, "Yalnız ödülü düzenleyenleri de tebrik ediyorum, üzerinde taşlar var tam benlik, çok şık. Tebrik ediyorum Gossipmag'ı harika!" yorumlarında bulundu.