Yılın son seçim anketinin sonuçları açıklandı! İşte partilerin oy oranları...
Optimar Araştırma yılın son seçim anketi sonuçlarını paylaştı. 26 şehirde 2185 kişi ile ankette AK Parti, yükselişini sürdürdü. Yeni parti kuran Davutoğlu ile yakın zamanda parti kurması beklenen Ali Babacan ise büyük hüsran yaşadı. İşte yılın son anketinin sonuçları...
Optimar yaptığı seçim anketinin verilerini açıkladı.
Optimar tarafından yapılan ankete göre AK Parti yüzde 35, Cumhuriyet Halk Partisi yüzde 18.8 oy alıyor. En büyük üçüncü partiyi oluşturan kararsızların oranı yüzde 13.1 olarak açıklandı.
AHMET DAVUTOĞLU VE ALİ BABACAN HÜSRANA UĞRADI
Ankete göre AK Parti yüzde 35, CHP yüzde 18.8 oy alıyor. En büyük üçüncü partiyi oluşturan kararsızların oranı yüzde 13.1. MHP ve İYİ Parti barajın altında kalırken HDP yüzde 10.3 ile barajın üstünde oy alıyor.
Araştırmada; Ahmet Davutoğlu'nun yeni kurulan partisi için yüzde 0,5, Ali Babacan için de yine yüzde 0.5 destek çıktı.
Kararsızların oy oranı dağıtılınca ortaya çıkan sonuç:
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