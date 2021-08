Yıllar sonra kardeşi olduğunu öğrendi! Gökhan Gönül'den beklenen Can Gönül açıklaması geldi!

Ünlü futbolcu Gökhan Gönül canlı yayına bağlanarak 27 yaşında Can Gönül adında bir kardeşi olduğunu öğrendiği ve son günlerin en çok konuşulan ismi olan Can Gönül'ü kardeşi olarak kabul ettiği belirten açıklamada bulunarak, "Can bizim kardeşimiz. Ben de yeni öğrendim. 3 kardeştik, 4 kardeş olduk" dedi.

GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Kocaeli, İzmit’te bir yetiştirme yurdunda büyüyen ve izlediği bir futbol maçı sırasında milli futbolcu Gökhan Gönül’ün kardeşi olduğunu öğrenen Can Gönül, bir televizyon programında Gökhan Gönül ile görüştü. 27 yıldır ilk kez ağabeyiyle temas kuran Can, bu sırada gözyaşlarını tutamadı.

"HERKESİN HERŞEYİ BİLMESİNE GEREK YOK"

Telefonla programa katılan milli futbolcu Gökhan Gönül, Can’ın kardeşi olduğunu kabul ederek, "Can bizim kardeşimiz. Ben de yeni öğrendim. 3 kardeştik, 4 olduk. Annem ve babam Can'a ulaşmayı bekliyor. Onlar böyle durumlara alışkın insanlar değiller. Can'ın çok fazla özel hayatını paylaşmasından yana değilim. Herkesin her şeyi bilmesine gerek yok." dedi

Kendisinin de annesiz büyüdüğünü belirten Gökhan Gönül, babaannesi tarafından büyütüldüğünü belirterek, "Ben, Can'ın neler yaşadığının farkındayım. Bir an önce aramıza gelmesini istiyoruz. Aile olarak bir araya gelelim, görüşelim. Zaten Can'ın en çok istediği şey bu." açıklamasında bulundu.