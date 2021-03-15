Yıllarca ABD'de yaşayan kadın Türkiye'ye geldiğinde kağıt üzerinde ölü olduğunu öğrendi!

Uzun süre boyunca Amerika'da yaşadıktan sonra Türkiye'ye dönen ve 20 yıldır Kemer'de yalnız yaşamakta olan 77 yaşındaki Nursan Spragins, kayıp kimliğini yeniden çıkartmak için başvuru yaptığında nüfustan silindiğini öğrendi.

ABD'YE 60 YIL ÖNCE OKUMAK İÇİN GİTTİ

60 yıl önce okumak için Amerika Birleşik Devlet'lerine gittiğini ifade eden Nursan Spragins, Kaliforniya'da muhasebe eğitimi aldı ve iş hayatına başladı. Spragins, dördüncü evliliğine hazırlanırken nikaha 3 gün kala nişanlısını motosiklet kazası sonucu kaybetti.

2000'LERİN BAŞINDA TÜRKİYE'YE DÖNDÜ

Nursan Spragins 2000 yılı başında Türkiye'ye döndü ve İzmir'de çantası çalınınca tüm belgeleri yok oldu. 2005'te Kadıköy Nüfus Müdürlüğünden kimlik çıkarttı.

Türkiye'ye emekli olduğu için gelen yaşlı kadın, maaş çeklerini yıllarca Kemer'de özel bankanın Kemer şubesinden aldı ancak sonra kimliğini tekrar kaybetti, ardından sıkıntılı günler başladı. Hesabı bloke edilen ve geçiminde zorlanmaya başlayan kadın tekrar kimlik çıkarmaya çalıştı ancak zorlu dönem daha çok büyüdü.

KİMLİK ÇIKARTMAYA ÇALIŞTI, KAĞIT ÜZERİNDE ÖLDÜĞÜNÜ ÖĞRENDİ

Yeniden kimlik çıkarmaya çalışan ve bunun için kütüğünün bulunduğu yere giden yaşlı kadının nüfus kaydının kütükten silindiği ortaya çıktı. Hayattayken kağıt üzerinde ölü görünen Nursan Spragins, işlerini düzeltebilmek için yakınlarından yardım istedi. Aylar süren bir uğraş sonucu yaşlı kadının bulunan yakınının şahitlik yapmasıyla kimlik doğrulandı ve kağıt üzerindeki ölü kadın hayata geri döndü.

ZORLU SÜREÇ BİTİNCE NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜNDE DANS ETTİ

Yeni kimlik belgesinin verilmesi için başlatılan işlemler sonucunda Nursan Spragins'a geçici kimlik belgesi verildi. Yaşlı kadın mutluluktan dans etti.

"BİR YILA YAKIN UĞRAŞTIK"

Kemer İlçe Nüfus Müdürü Emine Erten, bu uzun ve zorlu süreci “Nursan hanıma kimliğini vermenin mutluluğunu yaşıyoruz. İnşallah sağlıklı günlerde kullanır. Yakınlarına pandemi dolayısıyla çok geç ulaştık, adres değişikliklerini tespit ettik. Bir yıla yakın uğraştık” sözleriyle anlattı.

Sürecin başından beri 77 yaşındaki Nursan Spragins’in yanından ayrılmayan, ona destek olan Yeni Mahalle Muhtarı Münevver Erkal da mahallesinin sakinlerinden olan kadınla kimlik sorunu yaşadığı sırada tanıştıklarını anlatarak “Bu süreç bizim için zorlu geçti Kemer’de görev yapan bir önceki kaymakam Murtaza Dayanç bey sağolsun ilgilendi. 2015’de çıkan yasalara göre tanıdığınız biri diyecek siz evet bu şahıs sorduğunuz kişidir diye imza vermesi gerekiyor. Yakınlarını da bulamadık, sonra bulduk yakınlarını ama Nursan’ın öldüğünü sanıyorlar. Sonra görüştürdük birbirleriyle ve başvurumuzu yaptık sağolsun Nüfus Müdürümüz Emine Erten hanım ve geçen dönem kaymakamımız Murtaza Dayanç bey de çok yardımcı oldular” diye konuştu.