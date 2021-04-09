Yılmaz Erdoğan: "Keşke kadınlar arasında da bir kavuk olsa"

Gösterime giren “Sen Hiç Ateşböceği Gördün Mü" filmi için dijital olarak düzenlenen galanın açılışını Koray Candemir ve Harun Tekin’in yaparken ardından ise Gaye Su Akyol, film için özel olarak yazdığı şarkıyı seslendirdi. Filmin başrollerinde yer alan Ecem Erkek ve Yılmaz Erdoğan bir sohbet gerçekleştirdi.

"YILLAR SONRA BAŞKA BİR ARKADAŞA DEVREDERSİN"

Usta oyuncu ve yönetmen Yılmaz Erdoğan tarafından kaleme alınan ve 1999 yılında ilk gösterimini yapan "Sen Hiç Ateşböceği Gördün Mü" adlı tiyatro oyunu yıllar sonra filme uyarlandı. Filme uyarlanan yapım dijital platformda gösterme girdi. Dijital olarak düzenlenen gala gecesinde konuşma yapan Erdoğan, “25 yıllık bir hikaye bu. Asker kışlasında yazdığım öykünün buralara gelmesi heyecan verici. Daha önce bu rolü oynayan Demet Akbağ ve muhteşem ekibe selam olsun. Keşke kadınlar arasında da bir kavuk olsa... Ecem, umarım sen de başka bir arkadaşa 20 yıl sonra bu rolü devredersin. Ecem dünyanın en komik olmayan en komiği” ifadelerini kullandı.





Ecem Erkek ise duygularını şu sözlerle anlattı: “Metni o kadar seviyorum ki sarılasım geliyor. İçinde bulunduğumdan dolayı da büyük gurur duyuyorum. İlk sinema filmim. Bu film, özellikle kız çocuklarına gelsin.”

Büyü ilgi uyandıran filmin başrollerinde Ecem Erkek, Yılmaz Erdoğan, Atakan Çelik, Merve Dizdar, Devrim Yakut, Ushan Çakır, Bülent Çolak ve Engin Alkan gibi isimlerin bulunduğu filmin yönetmen koltuğunda ise Andaç Haznedaroğlu yer alıyor.