Yılmaz Kunt kimdir? Nereli, kaç yaşında? | Yılmaz Kunt sevgilisi kim?

Yılmaz Kunt, 1994 doğumludur. İlk oyunculuk deneyimini Gülümse Yeter isimli dizi ile yaşayan Yılmaz Kunt hakkında merak edilenler haberimizde... Yılmaz Kunt kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Sevgilisi kim?

YILMAZ KUNT KİMDİR?

Yılmaz Kunt, 19 Kasım 1994 yılında Ankara’da dünyaya gelmiştir. Eğitimini Atılım Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde tamamlamıştır. 2015 yılında katıldığı Best Model of Turkey yarışmasında birinci seçilmiştir. İlk oyunculuk deneyimini 2016 yılında yayınlanan Gülümse Yeter dizisi ile yaşayan Yılmaz Kunt, şimdilerde Kanal D ekranlarında yayınlanan Afili Aşk dizisinde Berk karakterine hayat vermektedir. Yılmaz Kunt, 1,89 metre boyunda, 80 kilo ve Akrep burcudur.

YILMAZ KUNT NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Baş Belası dizisinde Doruk Akkaya rolüyle izleyicinin beğenisini toplayan Yılmaz Kunt aslen Ankaralı olup 27 yaşındadır.

YILMAZ KUNT SEVGİLİSİ KİM?

Oyuncu Yılmaz Kunt'un uzun bir süredir Sevda Erginci ile aşk yaşadığı biliniyor. Son olarak 'Uyanış Büyük Selçuklu'da boy göstermiş olan Erginci, Nisan 2021 tarihinde bir kez daha Kunt ile birlikte görüntülenmişti.

YILMAZ KUNT'UN ROL ALDIĞI DİZİLER

2021 – Baş Belası (Doruk Akkaya) (TV Dizisi)

2019 – Afili Aşk (Berk Koçar) (TV Dizisi)

2016 – Gülümse Yeter (Sarp) (TV Dizisi)