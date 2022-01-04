Talat Atilla, sosyal medya hesabında Yılmaz Özdil'e ilişkin dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Bu paylaşımın ardından Yılmaz Özdil kimdir? Nereli ve kaç yaşında? | Yılmaz Özdil korona mı oldu? | Sağlık durumu nasıl? soru ve konu başlıklarına ilişkin araştırma yapılmaya başlandı. İşte ayrıntılar...

YILMAZ ÖZDİL KİMDİR? NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Yılmaz Özdil 1965 yılında İzmir'de doğmuştur. Babası Veli Özdil, annesi Nadide Özdil'dir. Yılmaz Özdil, İzmir Atatürk Lisesi'nin ardından Ege Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu Gazetecilik bölümünden mezun olmuştur. Mesleğe Yeni Asır gazetesinde muhabirlik yaparak başladı. 1994 yılında Milliyet gazetesinde Yazı İşleri Müdürü oldu. 1995 yılında Sabah gazetesine geçerek Yazı İşleri Müdürü oldu. Ardından Fatih Çekirge'nin genel yayın yönetmenliği yaptığı Star gazetesinin kuruluşunda bulundu. Star gazetesinden ayrıldıktan sonra Ciner Medya Grubu'na geçti. Daha sonra Sabah gazetesine döndü ve atv haber genel yayın yönetmenliği görevlerinin üstlendi. Atv ve Sabah'a TMSF`nin el koyması üzerine istifa etti, 12 Ağustos 2007'de yazar olarak Hürriyet'e geçti.

2008 yılında Uğur Dündar'ın sunduğu Star Ana Haber bülteninin yayın yönetmenliğini yapmaya başladı. Hürriyet'in üçüncü sayfasında yazmakta ve aynı zamanda Fanatik gazetesi çatısı altında spor yazarlığı da yapmaktadır.

Yılmaz Özdil, Üniversite 3. sınıftayken tanıştığı Hülya hanım ile 1989 yılından beri evli olup Pelin (d.1991) adında bir kız çocuğu vardır.

Kitapları

2011 – İsim, Şehir, Hayvan, Yılmaz Özdil

2012 – İsim, Şehir, Bitki, Yılmaz Özdil

2013 – Beraber Yürüdük Biz Bu Yıllarda, Yılmaz Özdil

2014 – İsim, Şehir, Artist

2015 – Beraber Yürüttük Biz Bu Yollarda, Yılmaz Özdil

YILMAZ ÖZDİL KORONA MI OLDU?

Yılmaz Özdil koronavirüse yakalandı. Talat Atilla sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Yılmaz Özdil'in koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığını duyurdu.

"Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil'in testi pozitif çıktı ve covid oldu.

Özdil, yarın ki yazısını yazamayacak. Geçmiş olsun."

YILMAZ ÖZDİL SAĞLIK DURUMU NASIL?

Koronavirüse yakalanan Yılmaz Özdil rahatsızlığı dolayısıyla 5 Ocak Çarşamba günü Sözcü Gazetesi'nde yer alması planlanan yazısını kaleme alamayacak.