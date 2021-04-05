Yılmaz Özdil ve Fatih Altaylı, gazeteci olmadığı halde aşı olan Berna Laçin'i sert eleştirdi

Aşı sırası gelmediği halde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla basın kartı olduğu için aşı olduğunu açıklayan 50 yaşındaki Berna Laçin tepki çekti. Çok sayıda gazeteci kartı olmadığı için aşı olamazken Laçin geçmişte aldığı basın kartının avantajıyla öncelikle gruba girerek aşını oldu.

YILMAZ ÖZDİL: SIRASI GELMEDEN AŞI OLANLAR İNSAN BİLE DEĞİLDİR

Sosyal medyada birçok gazeteci Laçin'e tepki gösterirken Yılmaz Özdil'in isim vermeyecek Laçin için attığı," Çakma basın kartı olanlar “gazeteciyim” diye aşı olduğu için, soran sorana... Topluca cevap vereyim, henüz olmadım, yaş sıramı bekliyorum, sırası gelmeden aşı olanlar bırak gazeteci olmayı, insan bile değildir." ifadelerini kullandı.

FATİH ALTAYLI: SÖZDE HAK HUKUK SAVUN

Gazeteci Fatih Altaylı da Laçin'e tepki göstererek, "Gerçekten basın çalışanı olduğu halde 212'li olmadığı için olamayan onlarca muhabire, kameramana nazire yaparcasına. Haksızca edinilmiş gazeteci kimliği ile haksızca aşı olmak. Ben basın çalışanıyım. O hanımefendiden 10 yaş kadar büyüğüm, ben olmadım. Berna Laçin olmuş. Ne güzel. Sözde hak hukuk savun, ama çıkarın söz konusu olunca ne hak kalsın, ne hukuk ne adalet." dedi.

Kendisine yönelik eleştiriler üzerine Twitter hesabından paylaşımda bulunan Berna Laçin, şu ifadeleri kullandı:

"Nokta! Benim aşı olmam yasal! Çalışarak ve kanunen hak edilerek verilen basın kartım yasal! Yasal olmayan hiçbir şeyimi bulamazsınız, araştırın! Yasal hakkı olduğu halde aşı olamayanlar elbette haklı. Ama bunun benimle ilgisi yok! Hakkını alamayanların sorumlusu ben değilim. Gazeteci arkadaşlardan ülkenin siyasi gündemi karşısında da seslerini bu denli gür çıkarmalarını dilerim. Ülkenin bin derdi varken gereksiz bir meşguliyet oldu, özür dilerim. Elbette “kronik hastalığım vardı” filan da diyebilirdim. Yalan söyleyemedim işte , affedin!"