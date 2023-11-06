Yılmaz Özdil'den CHP genel başkanı seçilen Özgür Özel'e ağır sözler! 'Sen önce Manisa'yı kazan Türkiye'yi sonra kazanırsın'
Hafta sonu yapılan kongrede seçilerek CHP'nin yeni genel başkanı olan Özgür Özel'e gazeteci Yılmaz Özdil'den ağır sözler "Sen önce Manisa'yı kazan sonra Türkiye'yi kazanırsın" dedi.
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