Yılmaz Özdil'den CHP genel başkanı seçilen Özgür Özel'e ağır sözler! 'Sen önce Manisa'yı kazan Türkiye'yi sonra kazanırsın'

Hafta sonu yapılan kongrede seçilerek CHP'nin yeni genel başkanı olan Özgür Özel'e gazeteci Yılmaz Özdil'den ağır sözler "Sen önce Manisa'yı kazan sonra Türkiye'yi kazanırsın" dedi.

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Yılmaz Özdil'den CHP genel başkanı seçilen Özgür Özel'e ağır sözler! 'Sen önce Manisa'yı kazan Türkiye'yi sonra kazanırsın' 1

YILMAZ ÖZDİL'DEN ÖGÜR ÖZEL' AĞIR SÖZLER

Her fırsatta iktidarı eleştiren muhalif gazeteci Yılmaz Özdil, CHP'yi, CHP'deki değişimi ve Özgür Özel'i ağır bir dille eleştirdi. Katıldığı bir televizyon programında CHP Kurultayını değerlendiren Yılmaz Özdil, Özgür Özel'den bahsederken, "O önce Manisa'yı kazansın" dedi. Özdil , "Bakıyorsun Özgür Özel denilen kişi, CHP'ye 2010 yılında monte edilmiş. Manisa'dan Belediye Başkan adayı olmuş kaybetmiş, yetmemiş bir kez daha aday olmuş yine kaybetmiş. Sen önce bir Manisa'yı kazan da, Türkiye'yi sonra kazanırsın" dedi.

Yılmaz Özdil'den CHP genel başkanı seçilen Özgür Özel'e ağır sözler! 'Sen önce Manisa'yı kazan Türkiye'yi sonra kazanırsın' 2

"BU İŞ KURULTAYLA OLSAYDI ABD'YE BAŞKAN OLURDU"

Program'da Kemal Kılıçdaroğlu'nu da topa tutan Yılmaz Özdil, "Diğer yandan Kılıçdaroğlu'na bakıyorsun, dünya tarihinde bu kadar çok seçim kaybedip bu kadar kurultay kazanan başka genel başkan yok. Bu işler kurultayla olsaydı, Kılıçdaroğlu'nun ABD başkanı olması lazımdı. Bunun adı bir değişim değil ki, bu bir koltuk değişimi" dedi.

Yılmaz Özdil'den CHP genel başkanı seçilen Özgür Özel'e ağır sözler! 'Sen önce Manisa'yı kazan Türkiye'yi sonra kazanırsın' 3

"ERDOĞAN SEÇİM KAZANMA KONUSUNDA DEHADIR"

CHP'deki değişim yarışını ağır söylemlerle eleştiren Yılmaz Özdil, aynı programda Başkan Erdoğan'dan da övgüyle bahsetti. Özdil, "Mesela bakın Erdoğan'a, ben politikaları nedeniyle Erdoğan'ı çok eleştiririm ama seçim kazanma dehası inanılmazdır. Partiden bir ismi bir bölgeye Bakan yapıyor, eğer o bölgede istenen seçim sonucu alınamamışsa o adamın gözünün yaşına bakmıyor, hemen değiştiriyor, oraya çalışacak adamları koyuyor. CHP'ye bakalım, değişim falan diyorlar da değişen hiç bir şey yok ki" dedi.

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